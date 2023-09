Zeke Márió tavaly nyáron került kölcsönbe Kecskemétre a Fehérvár FC-től, és elévülhetetlen érdemei voltak az ezüstéremmel záruló idény sikereiben, 28 mérkőzésen egy gólt szerzett. A KTE szerette volna megtartani a bajnokság végeztével, akkor azonban a fehérváriak visszarendelték a nyári felkészülés elejére. A 2023/2024-es szezonban három mérkőzésen lépett pályára fehérvári színekben, a két klub azonban végül megállapodott a klubváltás részleteiben, így a balhátvéd végleg visszatért Kecskemétre.

Zeke Márió hosszú távra kötelezte el magát a KTE-hez, és már izgatottan várja, hogy újra lila-fehérben futballozhasson, ráadásul éppen 23. születésnapján írta alá új szerződését.

– Ennél boldogabb nem is lehetne a születésnapom, talán a sors így akarta, hogy ezen a napon térjek vissza Kecskemétre. Óriási öröm, nehéz szavakba önteni, hogy milyen volt újra belépni ide. Olyan, mintha el se mentem volna igazából, hiszen viszonylag rövid idő telt el. Nagyon várom már, hogy bekapcsolódjak a közös munkába, illetve azt is, hogy újra a kecskeméti szurkolók előtt játszhassak. Az összes meccsét láttam a csapatnak, a nemzetközi találkozókat kicsit fájó is volt külső szemlélőként követni, de a csapat tulajdonképpen ott folytatta ezt az idényt, ahol tavaly abbahagyta. Ezen az úton kell tovább haladni, ugyanazon értékekben hinni, amik midig jellemzőek voltak ránk, így az alázatos, összetartó, családias hangulatú, kőkemény munkában. Ebbe akarok beleállni én is minél hamarabb, a klubért küzdve – mondta Zeke Márió visszatérése kapcsán.

A játékos akár már a Debrecen ellen is pályára léphet vasárnap, és kiindulva a tavalyi emlékeiből, most is nagyon nehéz találkozóra számít a Nagyerdei Stadionban.

– A tavalyi mérkőzéseink is nagyon változatosak voltak a Debrecennel, ellenfelünk most is nagyon jól kezdte a bajnokságot. Erős csapatról van szó, melyhez csak hozzátesz, ha hazai pályán játszanak. Szervezettnek kell lennünk, a taktikai dolgokat megfelelően végre kell hajtanunk. Pontot, pontokat szeretnénk szerezni, de természetesen ott egy kitűnő ellenfél, melynek ugyanez a célja, így nem lesz egyszerű dolgunk – tette hozzá Zeke Márió.