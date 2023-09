Az első félidőben a hazai együttes jó rajtot vett, ennek köszönhetően a szünetben is öt ponttal tudott vezetni. Fordulás után a Kecskemét ugyan feljavult, de a záró játékrészben a kaposvári gárda a maga javára fordította a találkozót, így 72–66-ra nyert.

– Ez a felkészülési meccs is nagyon hasznos volt mindkét fél számára. A végjátékban próbálgattunk egy olyan felállást, ami még szokatlan volt a csapat számára. Voltak eladott labdák itt, de a Kaposvár is jól védekezett. Ami a feladatunk volt, annak maximálisan eleget tettünk. Lezárult egy rövidebb ciklus az alapozásunkban. Most kezdődnek azok a taktikai csiszolások, amelyeket most már teljes kerettel végezhetünk. A védekezésünkkel most sem volt gond, persze még ott is lehet fejlődni. Támadásban, mikor megszokott módon játszottunk, akkor szépen járt a labda. Mikor több fiatal volt egyszerre a pályán, akkor kicsit dadogott, de ez ebben a periódusban teljesen normális. A fiúk most kapnak egy nap pihenőt, aztán folytatjuk tovább a munkát – értékelt Forray Gábor, a Kecskemét trénere.

Kométa Kaposvári KK - Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 72-66 (21-15, 18-17, 14-20, 19-14)

A Kecskemét pontszerzői: Sinik 11/6, Bogues 13, Kucsera 8, Karahodzsics 9. Cserék: Lawrence 13, Wittmann 2, Dramicanin 5/3, Tóth 3/3, Körmendi 2.