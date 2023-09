Eseménydúsan indult a találkozó, hiszen két veszélyes támadást is vezetett a Kecskemét az első tíz percben. Előbb Tóth lőtt mellé kevéssel, majd ezt követőn Vágó passzából Szendrei lépett ki, aki Megyerit is átemelte, azonban les miatt egyik akció sem zárulhatott érvényes góllal. A folytatásban kiegyenlített csata zajlott a pályán, a 10. percben Dzsudzsák is megcélozta a rövid alsót jobbról, éles szögből, de nem talált kaput. Veszélyes beadások jellemezték ezt követően leginkább a találkozót, a 33. percben egy jó bejátszás után Horváth a tizenhatos jobb csücskétől meg is célozta a rövid sarkot, de Megyeri fogta kísérletét. A 40. percben válaszolt a DVSC, Kusnyir egyedül lódulhatott meg a jobb oldalon, visszatette lövésre a labdát Szécsinek, aki viszont 16 méterről a jobb alsó mellé tüzelt. A félidő hajrájában két nagy kecskeméti helyzet is adódott, előbb Horváth beadását Tóth elől az utolsó pillanatban vágta ki Romancsuk, majd a szöglet után Tóth fejesét tolta ki a jobb sarokból Megyeri.

Szünetben cserélt Szabó István, aki a sárga lapos Leoni helyére a friss érkezőt, Zeke Máriót küldte be. Horváth és Loncar távoli lövései még nem találtak kaput, azonban a 62. percben a hazaiak megszerezték a vezetést. Labdát szerzett a DVSC a kecskeméti tizenhatos jobb oldalán, majd Bárány lapos beadását Loncar a kapuba passzolta közelről (1-0). A 66. percben gyorsan megduplázta előnyét a Debrecen, egy jó labdakihozatal végén Kusnyir ugorhatott ki teljesen egyedül a jobb oldalon, ziccerét aztán a hosszúba lőtte (2-0). A gólok után nehezen alakult ki folyamatos játék, sok szabálytalanság és reklamálás jellemezte a játékot, helyzetek kevésbé, ami már a hazaiaknak kedvezett. Összességében a DVSC megérdemelten őrizte meg megszerzett előnyét a lefújásig.

Debreceni VSC – Kecskeméti TE 2-0 (0-0)

Debrecen, 4521 néző: V: Pintér (Buzás, Kóbor)

DVSC: Megyeri – Kusnyir, Romancsuk, Mojzis (Dreskovic 46.), Manrique – Lagator, Loncar – Bódi (Baranyai 87.), Dzsudzsák, Szécsi (Kiziridisz 87.) – Bárány. Vezetőedző: Srdjan Blagojevic

KTE: Varga B. – Szűcs K., Belényesi, Szalai G. – Nagy K. (Májer 67.), Szuhodovszki, Vágó L. (Pálinkás 83.), Leoni (Zeke 46.) – Szendrei (Zsótér 61.), Horváth K. – Tóth B. (Kiss B. 83.). Vezetőedző: Szabó István

Gól: Loncar (62.), Kusnyir (66.)