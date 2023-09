Nem volt könnyű helyzetben a hazai csapat a találkozó előtt, mert több sérült is van a csapatban: Pongrácz Viktor, Márkus Attila, Máté Zsolt. Szerencsére, Csáki Róbert és Polyák Kristóf már ott volt a kispadon és az utóbbi pályára is lépett néhány perc erejéig. A csatársorból már korábban eltávozott Vólent Roland, a klub pedig pénteken jelentette be, hogy Horváth Zoltán sincs már az egyesületnél, ő a harmadosztályú Cigánd SE-hez igazolt. Szombaton újabb változás történt a klubnál, egy új játékost Viczián Ádámot adta kölcsönbe a Diósgyőr. A 27 éves labdarúgóra belső védőként (erre most nagy szükség van a csapatnál), vagy középpályásként számíthat a klub. Vas László vezetőedző ki is használta a tapasztalt játékos tudását és kezdőként játszatta a Soroksár ellen.

Hét alkalommal játszott eddig a két csapat egymással a másodosztályban, amiből négyet a soroksáriak nyertek, egy döntetlennel végződött, két alkalommal pedig a Tiszakécske győzött.

A hazaiak kezdték jobban a játékot, mert már a nyolcadik percben a soroksári kapuban táncolt a labda 1–0, akinek a hálóőre az Holczer Ádám volt, aki két évvel korábban a tiszakécskeiek kapuját is védte. A gyors gól megnyugtatta a Tisza-partiakat és szervezetten játszottak. A félidő közepén azonban átvette a játék irányítását a Soroksár, sorra vezették a támadásaik és bizony volt úgy, hogy a hazaiak percekig nem tudtak az ellenfél térfelére lépni.

A második félidőben folytatódott ez a tendencia. A vendégek birtokolták többet a labdát a tiszakécskeiek pedig kontrákra alapoztak. A 77. percben Sipos közelről meglőtt labdája egy védő lábán megpattan és a jobb felső sarokba tartott, de Kiss Ágoston bravúrral szögletre tolta. A találkozó hajrájában a hazaiak megmutatták azt, hogy milyen hatékonyan tudnak védekezni, igaz volt olyan amikor csak előre vágták a labdát, hogy felszabadítsák a kapujukat. Sajnálatos módon Kiss Balázs a 90. percben megsérült, hordágyon kellett levinni a pályáról. Minden valószínűség szerint rá hosszú ideig nem számíthat majd a klub. A 92. percben Lovrencsics kapáslövését a léc alól ütötte ki Kiss Ágoston.

Egy perccel később ismét a hazai kapusnak kellett bravúrt bemutatni. Ekkor Sipos öt méterről leadott lövését hárította.

Ezen a mérkőzésen nem lehetett gólt lőni Kiss Ágostonnak. A Tiszakécske meg tudta őrizni egy gólos előnyét, és otthon tartották a három pontot. A játékosok ezen a találkozón az elmúlt fordulóban megsérült társukért, Márkus Attiláért is küzdöttek és harcoltak.