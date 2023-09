Mint minden évben, idén is nehéz a kecskeméti női kézilabdacsapat sorsolása, hiszen a bajnokaspiráns ENUSE után azt a vecsési alakulatot fogadja, amely az elmúlt fordulóban 53 gólt lőtt a Ceglédi Kék Cápáknak. Bár a Szászberek Sportcsarnokban nem termett sok babér Megyesi Milláéknak, nincs ok az aggodalomra, idő kell, míg az alaposan felforgatott csapat összeszokik és az új játékosok is megtalálják helyüket a rendszerben. A KNKSE 47 gólt kapott az ENUSE csapatától, az első forduló után Bíró-Kisjuhász Petra vezetőedző fel is hívta a figyelmet a technikai hibák sokaságára és a védelem gyenge pontjaira, ám a hírös városiak 30 találatot szereztek, ami biztató lehet a jövőre nézve.

Vasárnap itthon is bemutatkozik a KNKSE, ellenfele a Vecsés SE lesz. A Pest vármegyei gárda tavaly az NB II. Dél-csoportjában gyűjtögette a pontokat, nem is eredménytelenül, hiszen a 12 csapatos mezőnyben 13 győzelemmel és 9 vereséggel az 5. helyen végzett. Rutinos, összeszokott gárdáról van szó, az az erősségük, ami (most még) a Kecskemét gyengesége. Figyelemre méltó, hogy a Vecsés az első fordulóban idegenben 53–29-re győzte le a Ceglédet. A KNKSE kedvét azonban nem vette el a nyitányon elszenvedett fiaskó; kettőzött erővel készülnek a hazai bemutatkozásra.

Bíró-Kisjuhász Petra, a KNKSE vezetőedzője: – Érzem a lányokon, hogy csalódottak az első fordulóban elszenvedett vereség miatt, de ők is érzik, hogy jóval a valós tudásuk alatt játszottak, és az első hazai mérkőzésen szeretnék kiköszörülni a csorbát. Nem lesz könnyű, hiszen a sorsolás okán ismét egy roppant erős gárdával mérkőzünk, megnéztük a Vecsés hétvégi találkozóját, ahol magabiztosan győztek idegenben. Alaposan kielemeztük, fejben és fizikailag és felkészültünk; és nagyon várjuk a szurkolókat vasárnap a Messzi István Sportcsarnokban, szükségünk lesz a biztatásra!