Futsal 1 órája

Újra indul a harmadosztályban a Lajosmizse

Az NNC Frogs Lajosmizsei Futsal Club hivatalos oldalán számolt be róla, hogy a 2023/2024-es szezonra is leadta nevezését az NB III-as bajnokságra, emellett a Magyar Kupában is indul az együttes.

Nyitray András Nyitray András

Az NNC Frogs egy korábbi meccsen Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A „Békák” a nyár folyamán főleg kispályás tornákon tartották formában magukat, de már teremben is játszottak edzőmeccset, az NB II-es Dunaújvárostól kaptak ki 2–1-re. A csapat keretéből senki sem távozott a bajnoki szünetben, ellenben Galambos Ádám személyében egy érkező már van.

