A KTE egy korábbi mérkőzése

Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel

A miskolciak újoncként hasonlóan jól kezdték a bajnokságot, ahogy tavaly a KTE. Kuznyevoc Szergej együttese hét forduló alatt már négy győzelmet aratott, ennek köszönhetően a negyedik helyről várja a fordulót. A KTE nincs kicsattanó formában. hiszen utolsó három bajnokiján pont nélkül maradt, igaz, a tavalyi dobogós Debrecen és a címvédő Ferencváros ellen is idegenben léptek pályára a kecskemétiek. A két együttes nem is olyan régen még az NB II.-ben vívott nagy csatát a feljutásért, abból a KTE jött ki jobban, noha az egymás elleni meccseken egy döntetlen és egy miskolci siker született.

– Nagyon jó csapat otthonába látogatunk, mely az előző szezonban toronymagasan nyerte meg az NB II.-es bajnokságot. Ehhez a sikeres maghoz rendkívül jól igazoltak minőségi légiósokat – mondta az ellenfélről Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője. – Hazai pályán különösen veszélyesek, nagy nyomást helyeznek ellenfeleikre. Nagyszerű szakmai munka áll emögött, taktikailag és fizikálisan is jól fel vannak készítve a játékosok. Lukács Danit személyesen is jól ismerjük, hozzá hasonlóan jó sebességű labdarúgókkal rendelkeznek, vagyis nagyon nehéz mérkőzésre számítok. Képesnek tartom ugyanakkor csapatomat is arra, hogyha a Ferencváros elleni mérkőzéshez hasonló elánnal futballozunk, akkor megnehezíthetjük ellenfelünk dolgát, és pontot vagy pontokat hozhatunk haza.

A Diósgyőri VTK–Kecskeméti TE találkozó vasárnap 17 óra 30 perckor kezdődik Miskolcon.