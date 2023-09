Szabó István kevés helyen változtatott csapatán ígéretéhez híven. A kapuban Varga Bence helyett Kersák Roland állhatott, aki utoljára még az NB II-ben védett tétmeccsen az első csapatban 2022 tavaszán, de rajta kívül nagy meglepetések nem voltak a kezdőcsapatban. Jól indult a találkozó, hiszen már az 5. percben megszületett a kecskeméti vezető gól, miután Horváth szögletére a hosszún jól érkezett Pálinkás, aki közelről a kapuba fejelt (1–0). A Soroksár igyekezett gyorsan válaszolni, két minutummal később Hajdú indult el balról befelé, 18 méterről jobbal lőtt is, de Kersák fölé ütötte a labdát. A szöglet után Katonának gurították le lövésre a labdát, ő nem találta el jól, de a kapu előterében kialakult egy tömegjelenet, melynek a végén sikerült tisztázni.

Mezőnyben meddő kecskeméti labdabirtoklási fölény jellemezte ezután a találkozót, a 17. percben Horváth törte meg a csendet egy átlövéssel, ballal próbálkozott 16 méterről, de Mergl a helyén volt. A 26. percben Gálfi hasonló akció végén lőhetett jobbról befelé indulva, de Kersák megfogta lövését. A 31. percben így is szinte a semmiből született meg az egyenlítő gól, Vágó hazatett labdája ugyanis elpattant Kersáktól, erre Lovrencsics csapott le, aki aztán az üres kapuba passzolt (1–1). A félidő hajrájában több veszélyes indítással is sikerült a soroksári védelem mögé kerülnie a Kecskemétnek, de nem sikerült lövéssel lezárni ezeket az akciót, kivéve Zeke Máriót, aki viszont a 43. percben hiába célozta a rövid alsót, Mergl leért.

A második félidőben még nagyobb elánnal vetették bele magukat a csatába a KTE játékosai, a Soroksár nehezen tudott kijönni saját térfeléről. A 47. percben rögtön Belényesi fejelte kevéssel mellé Horváth újabb kitűnő szögletét, majd a 63. percben Zsótér távoli lövését kellett fognia a kapusnak. Három minutummal később Mergl jött ki egy felívelésre, pont Szalai elé ütötte a labdát, aki emeléssel próbálkozott, de nem talált kaput. A 74. percben a születésnapos Vágó lőhetett szabadon 16 méterről egy lekészítés után, de centikkel a kapu fölé ment ez a kísérlet is. A 76. percben megint ő volt a főszereplő, Szuhodovszki szabadrúgását kiütötte Mergl, majd közelről fejelt a KTE kapitánya, de ez is a kapust találta el. Az utolsó tíz percbe érve Horváth percei következtek, aki előbb ballal lőtt távolról, ezt Mergl fölé paskolta, de két perccel később egy szép egyéni megoldás után jobbal a jobb alsóba lőtt 16 méterről, ezzel eldöntve a továbbjutás kérdését.

Soroksár SC – Kecskeméti TE 1–2 (1–1)

Soroksár, 600 néző. V: Rúsz (Berényi, Horváth R.)

Soroksár: Mergl – Kaján, Kékesi, Valencsik, Vincze – Katona M., Varga I. (Vass Á. 87.) – Dragóner (Sipos 69.), Hajdú (Korozmán 87.), Gálfi – Lovrencsics. Vezetőedző: Lipcsei Péter

KTE: Kersák – Májer (Szűcs K. 91.), Szabó A., Belényesi, Szalai G., Zeke (Leoni 72.) – Zsótér (Tóth B. 72.), Vágó L. (Meszhi 91.), Szuhodovszki – Pálinkás, Horváth K. Vezetőedző: Szabó István

Gól: Lovrencsics (31.) ill. Pálinkás (5.), Horváth K. (83.)

Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője: – Azt kaptuk a Soroksártól, amire számítottunk, nagyon masszív és jó játékra képesek, főleg hazai pályán. Jól indult számunkra a meccs, mert magasan játszottunk, sok labdát szereztünk, tetszetős támadásaink voltak, ezekből egy gólt is szereztünk. Kersák Roli kétszer is szépen védett, de szinte a semmiből jött egy technikai hiba, amit kihasznált a Soroksár. Szünetben pont arra kértem a csapatok, hogy most legyünk egységesek, segítsük ki a társunkat. A második félidőben alapvetően felőröltük az ellenfelünket, több lehetőségünk is adódott, végül egy remek egyéni megmozdulás eldöntötte a továbbjutást, melyet megérdemeltnek érzek.