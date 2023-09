Megvan a maga pikantériája a „kis” KTE és a Vasas csatájának, hiszen az angyalföldiek trénere jelenleg az a Schindler Szabolcs, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett 2008-ban a Kecskemét NB II.-es bajnoki címében. A korábbi kitűnő jobbhátvéd meghatározó tagja volt a bajnokcsapatnak, majd az NB I.-ben is sokat tett hozzá ahhoz, hogy a KTE megragadjon az élvonalban, sőt, azonnal 5. helyen zárjon.

Ez már persze a múlt, a Vasashoz legalább ennyi, ha nem több kapcsolódása van Schindler Szabolcsnak, akivel az angyalföldi fakó jelenleg a 7. helyen áll, a három győzelem melletti két-két döntetlen és vereség is teljesen korrekt mérlegnek nevezhető egy fiatal gárdától rajtként. A másik oldalon Virágh Ferencnek kevesebb örömre van oka, egyelőre csak egyetlen pontot gyűjtött be csapata. Különösen fájó a kupa hétvége előtti forduló, hiszen akkor a 87. percig vezetett a „kis” KTE, de mégis 3–2-es vereséget szenvedett a végén a Körösladány otthonában. Természetesen a javítás lenne a cél, de visszajátszók ebben most sem valószínű, hogy segítenek majd, hiszen az NB I.-es gárdára hétközi forduló is vár a jövő héten a Ferencváros otthonában. A Vasas II. bár fiatal gűárda ugyancsak, korosztályos válogatott, illetve NB II.-es tapasztalattal rendelkező játékosok is szerepeltek már ebben a szezonban soraik között.

– Sokat dolgoztunk a szünet alatt is, igaz, az nem könnyítette meg a munkánkat, hogy az iskola elindulásával jöttek a betegségek, amik miatt sokszor csökkentett létszámmal kezdtük meg az edzéseket

– tekintett vissza Virágh Ferenc a felkészülésre. – Erre a hétre viszont nagyjából sikerült kiegyenesednünk, igyekeztünk megfelelően felkészülni a Vasas II-re ezt követően. Vágyunk már nagyon az első sikerünkre, ez nem kérdés, de ezúttal sem lesz könnyű dolgunk. Ellenfelünk soraiban több olyan játékos is szerepel, akiknek már másodosztályú tapasztalata is van, velük szemben sem lesz egyszerű megnyerni a párharcainkat. Legutóbb már a kezünkben volt a siker, ha lehet és úgy alakul, akkor most nem szeretnénk kiengedni a kezünk közül – mondta a találkozó kapcsán a Kecskeméti TE II. vezetőedzője, Virágh Ferenc.

A Kecskeméti TE II.–Vasas II. mérkőzés vasárnap 11 órakor kezdődik a Műkertvárosi Sportcentrumban. A bepés szokás szerint ingyenes lesz a találkozóra.