A mérkőzés első gólját a Vecsés szerezte, erre Moharos révén válaszolt a KNKSE, majd újabb gólváltást követően Moharos második találatával már a házigazda vezetett. Ezután már kettővel is ment a Kecskemét, de egy 4–0-s futással már a Vecsés birtokolt kétgólos előnyt. Hírös városi időkérés után Vuletity egymás után lőtt két góljával ismét egál volt. Sőt, ezután Kollár is kétszer volt eredményes, valamint Kovács és Megyesi is betalált, így a 20. percben 11–7 volt az állás. A félidőig hátralévő időben Jámbor-Herceg is gólt ért el, beállítva az addigi legnagyobb, ötgólos differenciát, azonban az utolsó nyolc percet 7–3-ra megnyerte a Vecsés, amely így a szünetre 16–15-re zárkózott.

A második játékrész Vuletity találatával indult. Ezután Moharos, majd hétméteresből Palotás is túljárt a vecsési kapus eszén, így újra négy gól volt a hazai előny. Pasqualetti és Czudor találataival zárkózott a vendég gárda, de Varga újabb két góljával megint ellépett a KNKSE. A 40. és az 50. perc között azonban hullámvölgybe került a hazai gépezet, ebben a periódusban csupán eggyel növelhet góljainak számát a Kecskemét, így a végjátékra már csak egygólos volt a Vecsés hátránya. Komoly izgalmakat hozott a meccs vége, bár egymást követő négy támadását is gólra tudta váltani a Kecskemét Jámbor-Herceg, Vuletity, Moharos és Palotás révén, az utolsó két minutum így is 26–26-os egyenlő állásnál kezdődött meg. A végén aztán kiválóan összpontosítottak a kecskemétiek, Jámbor-Herceg és Palotás a legjobbkor találtak az ellenfél kapujába. Ugyan a legvégén Pasqualetti még értékesített egy hetest, de a Kecskeméti NKSE így is megszerezte a két pontot. A végeredmény 28–27 lett.