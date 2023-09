– Több mint negyedszázada, 1995-ben született döntés arról, hogy ezentúl minden évben mérkőzzön meg a két településrész, azaz Csólyos és Pálos focicsapata. A cél a hagyományok ápolása, valamint rendszeresen lehetőség biztosítása annak eldöntésére, hogy a csólyosiak vagy a pálosiak tudnak jobb gárdát kiállítani az adott esztendőben. A győztes alakulat a Lázár Árpád és Albert József – akik az erdélyi testvértelepülésen, Erdőfülén élő sportemberek –, által felajánlott vándorkupát egy évig jogosult őrizni.Az 52 centiméter magas trófea fából készült 1996-ban, és az erdélyi Török Imre népi fafaragó munkásságát dicséri. A versenysorozat a „Csólyospálos Nagydíj” elnevezést kapta 27 évvel ezelőtt – számolt be hírportálunknak Á. Fúrús János polgármester, a pálosiak játékosa, aki csak egy meccset hagyott az évek során. A nagydíj valamennyi mérkőzésén Rákóczi Ferenc lépett pályára, aki csólyosi mezben rúgja a bőrt. A szombati találkozót ingyenesen lehet megtekinteni.

A csólyospálosi focipályánál gőzerővel készül az az emlékmű is, amit az Aranycsapat tiszteletére avatnak majd fel november 25-én. Aznap lesz 70 esztendeje, hogy a magyar labdarúgó válogatott az „évszázad mérkőzésén” 6-3-ra verte Londonban az angolok legjobbjait. – Az évforduló alkalmából a csólyospálosi sportegyesület emlékművet állít az akkor pályára lépő játékosoknak, illetve Sebes Gusztáv szövetségi kapitánynak és Szepesi György rádióriporternek. Ez a létesítmény egyedülálló lesz Magyarországon, és úgy gondoljuk, hogy a világon is – mondta el Á. Fúrús János, aki örömmel újságolta, hogy a kezdeményezésükhöz csatlakozott Ádám Martin, a magyar labdarúgó-válogatott csatára is, akinek a pályafutása a szomszéd faluból, Forráskútról indult.