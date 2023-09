Az egységesen 16 órakor kezdődő mérkőzések között több olyan párosítás is van, amelyben vármegyei első osztályú csapatok találkoznak egymással, ezek között nem ritka a szomszédvári derbi. A másodosztályú Foktő ugyanakkor az Akasztó, az Apostag a Harta, a Kunszállás a Lajosmizse, a Borota a Baja, a Nemesnádudvar pedig a Kunbaja vendéglátójaként bizonyíthat magasabb osztályú ellenféllel szemben. Kecskeméten városi derbit vív egymással a Kecskeméti LC és az SC Hírös-Ép. Ők az előző idényben is találkoztak. Tavaly még volt osztálykülönbség a két csapat között, így automatikusan a Műkertvárosi Sporttelepen rendezték a mérkőzést, ma azonban már mindkét gárda a vármegyei első osztályban viaskodik, így sorsolás döntötte el, hogy ki legyen a pályaválasztó – a Kecskeméti LC javára.

Habár a versenyben lévő vármegyei harmadosztályú csapatok létszáma meglehetősen megcsappant az első két körben, mégis biztos, hogy lesz legalább két vármegye hármas csapat a negyedik körben is, azaz a legjobb tizenkettő között. A sorsolás ugyanis a Nyugati csoportban szereplő, bajnoki címvédő Dunapatajnak kedvezett abból a szempontból, hogy nekik nem jutott ellenfél, így játék nélkül, erőnyerőként már továbbléptek a negyedik fordulóba. Ráadásul van egy olyan párosítás is, amelyben két vármegye hármas találkozik egymással, a Közép csoportban szereplő Kunfehértó és a Déli csoportban szereplő Gara, abból a párosításból is lesz tehát egy harmadosztályú továbbjutó a legjobb tizenkettő mezőnyébe.

A Baját vendégül látó Borota bravúrra készül. – Itt az alkalom, hogy bizonyítsuk, vármegyei első osztályú csapatokkal is fel tudjuk venni a versenyt – jelentette ki Szűcs Zoltán, a labdarúgó-szakosztály elnöke. – Fájó, nagy vereséget szenvedtünk Dusnokon. A hétvégén sikerült a srácoknak ugyan egy nagy gólkülönbségű győzelmet aratniuk, ám a megbocsátás akkor lenne teljes, ha sikerülne továbbjutnunk a kupában. Ez nem lesz könnyű, hiszen már tudjuk, hogy lesz hiányzó.

A párosítás (zárójelben jelöltük a vármegyei II. és II. osztályú csapatokat): Kiskőrösi LC–Soltvadkerti TE Soltút, Főnix SE Foktő (II.)–Akasztó FC, Anda Kalocsa FC–Kecel FC, Apostag KSE (II.)–Harta SE, Kecskeméti LC–SC Hírös-Ép, Katonatelepi SE (III.)–Kiskunfélegyháza, Kunszállás SE (II.)–Lajosmizsei VLC, Bácsalmási PVSE–Jánoshalmi FC, Borotai SE (II.)–Bajai LC, Nemesnádudvari KSE (II.)–Kunbajai SE, Kunfehértó KSE (III.)–Garai KSE (III.), erőnyerő: Dunapataji KSE (III.).