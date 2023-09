Szerdán délután rendezik meg a Bács-Kiskun vármegyei kupa második körét. Ebben a körben már a vármegyei első osztályú csapatok is beszállnak. Mivel a kiírás értelmében az első osztályú csapatok ebben a fordulóban elkerülik egymást, így mindegyik gárda alsóbb osztályú ellenfelet kapott, és ennek következtében értelemszerűen idegenben kezd. A mérkőzéseket egységesen 16 óra 30 perckor kezdik. Amennyiben egy találkozó a rendes játékidőben döntetlenre végződik, büntetőrúgások döntenek arról, hogy ki jut tovább a harmadik fordulóba. A vármegyei igazgatóság továbbra is területi alapon osztotta be a csapatokat, hogy a szerdai fordulóban minél kevesebbet kelljen utazniuk a feleknek. Ennek megfelelően ezúttal is megannyi szomszédvári derbit tartalmaz a kínálat, ezek közül kiemelkedik a Balotaszállás-Kunfehértó derbi, amelyen mind a két fél száz százalékig oda fogja tenni magát. Az ugyanakkor nem biztos, hogy mindenki száz százalékig oda fogja tenni magát, hiszen nem mindenki tud szerdai napon teljes csapattal kiállni, sőt, néhol az sem százszázalék, hogy egyáltalán bármilyen csapattal ki tud az egyik fél állni, így aztán mielőtt a szurkolók bármelyik mérkőzésre elindulnának, érdemes előtte tájékozódni, hogy biztosan lejátsszák-e azt a találkozót. Balotaszállásán ugyanakkor biztosan nem kell érdeklődni, a két fél alig várja a kezdőrúgást, de Szeremlén is készülnek, ahol a tavaly a harmadosztályban bajnok Dunagyöngye SK a másodosztályú bajnok Borotát fogadja.

– Örülünk, hogy a tavalyi vármegye kettes bajnokot sodorta az utunkba a sorsolás szeszélye - jelentetteki a szeremlei szakvezető, Szombati József. – Jól ismerem a Borotát. Meggyőződésem, hogy amennyiben mi teljes csapattal tudunk kiállni – arról ugyanis nem szabad megfeledkezni, hogy ez ugyebár már szerdai forduló lesz, tehát szinte csak az utolsó pillanatban derül ki, ki ér rá, ki nem – akkor nyílt lesz lesz a továbbjutás kérdése. Másodosztályú bajnokcsapat ide vagy oda: nem adjuk olcsón a bőrünket.

A párosítás: Solti FC (II.)–Akasztó FC (I.), Izsáki SSE (III.)–Harta SE (I.), Fülöpszállási SE (III.)–Apostag KSE (II.), Kerekegyházi SE (II.)–Kiskunfélegyháza (I.), Tiszaug KSE (III.)–Lajosmizsei VLC (I.), Ágasegyháza SE (III.)–Kecskeméti LC (I.), Jakabszállás KSE (III.)–SC Hírös-Ép (I.), Katonatelepi SE (III.)–Nyárlőrinci LSC (II.), Kunszállás SE (II.)–Lakiteleki TE (II.), Csólyospálos (II.)–Kiskőrösi LC (I.-), Kiskunmajsa FC (II.)–Kecel FC (I.), Bócsai BL SE (III.)–Soltvadkerti TE Soltút (I.), Balotaszállás FC (III.)–Kunfehértó KSE (III.), Dusnok KSE (II.)–Bajai LC (I.), Érsekcsanádi KSKE (II.)–Anda Kalocsa FC (I.), Dunapataji KSE (III.)–Uszód KSE (III.), Császártöltés EFSK (III.)–Főnix SE Foktő (II.), Szakmári KSE (III.)–Nemesnádudvari KSE (II.), Katymári FC (III.)–Jánoshalmi FC (I.), Kenderes SE (III.)–Kunbajai SE (I.), Madarasi SE (III.)–Bácsalmási PVSE (I.), Dunagyöngye SK (III.)– Borotai SE (II.), Kisszállási SC–a Garai KSE (III.)V. M.