A KTE hozta el a labdát, ám Meszlényi révén a Sopron szerzett vezetést, amelyre utána Karahodzsics reagált. Griffint nehezen lehetett tartani, távolról és betörésből is eredményes volt. Bogues hárompontosa a legjobbkor érkezett, ám gyorsan újra meglépett az SKC, így Forray Gábornak időt kellett kérnie 5–15-nél. Wittmann kiváló triplájával és Karahodzsics kettesével jött közelebb a KTE, majd Dramicanin és Sinik villanásaival már csak három volt közte, az első tíz perc végül 22–26-tal zárult.

Dramicanin vette hátára a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemétet, pontjaival 27–28-ra módosult az eredményt, időt is kért a Sopron. Vendég kettesre Bogues hármassal válaszolt, egyenlített ezzel, majd az amerikai aztán a büntetővonalról is pontos volt, és átvették ezzel a vezetést a hazaiak. Belendült a hírös városi henger, 36–30-nál a vendégeknek kényszerű taktikai értekezletet kellett tartaniuk. Dramicanin és Wittmann távolról volt precíz, ezzel tíz fölé nőtt a különbség, sőt, a félidő előtt még rá tudott tenni egy lapáttal a Kecskemét, így 51–32-re vezettek a hazaiak.

Fordulás után Nichols és Molnár hozta feljebb az SKC-t mezőnyből és büntetőkből. Karahodzsics révén a KTE is elkezdte a ponttermelést, őt pedig Bogues követte egyesekkel, majd egy triplával. Felgyorsult a játék, és ebből a Sopron tudott profitálni, de aztán Karahodzsics faulttal együtt gyötörte be a játékszert, és a plusz büntető is a helyére került. Két vendég kosárra Wittmann reagált a vonalról, az etapot Karahodzsics kettese zárta, így 65–52-re vezetett továbbra is a Kecskemét, nem tűnt úgy, hogy bajban lehetnek majd a véghajrában. Ennél nagyobbat azonban nem is tévedhettek volna azok, akik azt hitték, eldőlt a meccs.

Amit Banyard kihagyott, azt a túloldalon Dramicanin higgadtan oldotta meg. Soproni pontokat követően Lawrence zsákolt hatalmasat, de Molnár tíz egységnyire csökkentette a differenciát a felek között. Forray Gábor időt kért. Újfent Lawrence volt ellenállhatatlan, majd Griffin percei következtek, zárkózott pontjaival az SKC. Karahodzsics pöcizett vissza egy lecsorgót ezután, ám Griffin rögtön reagált erre kintről,. Da Silva is behintett egyet kintről, így már csak három egységre olvadt a KTE előnye. 73–70-nél újabb hazai időkérés jött. Dramicanin hármasa ennél jobbkor nem is jöhetett volna. Két soproni kettesre Dramicanin reagált triplával, de Griffin és Meszlényi pontjaival feljött egy egységre a Sopron. Jöttek sorra a taktikai faultok a vendégek részéről, végül sportszerűtlennek ítélték az egyiket. Karahodzsics az egyik büntetőt bedobta, majd hozhatták a labdát. Wittmannak csaptak oda aztán, ő a másodikat értékesítette, így 81–78-ra vezetett a Kecskemét. Időt kért a Sopron, állva tapsolt a kecskeméti közönség 12 másodperccel a vége előtt, hogy kedvenceik kivédekezzék a vendég akciót. Griffin dobhatott kettőt, és nem remegett meg a keze, ahogy Wittmannak sem a másik térfélen (83–80). Nichols még beleállt egy hármasba, de az lecsorgott, így a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét sokat érő sikerrel kezdte az új évadot.

– Mindig nehéz hazai pályán kezdeni egy új évet, mert még fokozottabb az elvárás magunkkal szemben, hogy győzzünk. Ez ma sikerült szerencsére. Gratulálok a játékosaimnak, és a közönségnek, hogy fantasztikus energiákat adták nekünk a kritikus pillanatokban. Nem jól kezdtünk, de aztán váltani tudtunk, és a második negyedben jó védekezéssel és támadásokkal kiépítettünk egy nagyobb előnyt. Felhívtam a figyelmet a félidőben, hogy még nincs vége a meccsnek, és igazam is lett. Az extra triplákat elkezdte bedobni a Sopron, mi pedig úgymond vatikáni védekezéssel, imádkozva néztük ezt. A küzdeni tudásunk jeles volt viszont, és ez nélkülözhetetlen volt a sikerhez. Élcsapatot vertünk ma meg úgy gondolom. Sok sikert kívánok az SKC-nak a folytatásra – értékelt Forray Gábor, a kecskeméti vezetőedző a mérkőzést követően.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét legközelebb október 6-án, pénteken 18 órakor a DEAC vendége lesz Debrecenben az alapszakasz második fordulójában.