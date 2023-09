Az U17 -es korosztályban nem sikerült sem Péter-Lichtenberger Ábrisnak, sem Erdős Dánielnek elszöknie a mezőnytől, a sprinterek uralták a versenyt. Előbbi végül a 6., míg utóbbi a 7. helyen végzett. Az U19-es kategóriában már a rajttól nagy tempót diktált a mezőny, az MBH kerékpárosai azonban szép csapatmunkát bemutatva versenyeztek. A csapatból Balogh Zsombornak sikerültek legjobban a sprintek, ami most a harmadik helyhez volt elegendő. Ebben a futamban Dobai Dávid a 9., Vidéki Csaba a 11., míg Takács Marcell a 14. helyen végzett.

Nagy öröm és megtiszteltetés érte a csapatot, ugyanis Dér Zsolt szövetségi kapitány Balog Zsombort beválogatta az U19-es magyar válogatott Európa-bajnokságra utazó keretébe. A versenyző az Eb-n egy 20 kilométeres időfutamon és egy nagyon nehéz körpályán kijelölt 110 kilométeres mezőnyversenyen indul.

Balogh Zsombor a dobogó harmadik fokára állhatott fel

Fotó: Vigh Attila

Az U23-as mezőnyben az esélyesnek számító Orosz Bálint még a vártnál is könnyebben szerezte meg a bajnoki címet. Szökevénytársával szépen összedolgozva gyűjtögette a pontokat, így Sidló Dániel is felállhatott a dobogó harmadik fokára. Mórocz Barnabás a 4. helyen érkezett be.

A hétvégén a Mecsekben, a Hegyi Országos Bajnokságon indul ismét a csapat.