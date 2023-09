Az előző fordulóban a vendégek otthonukban fogadták a Nyíregyházi Spartacus FC-t és 1–1-es döntetlent értek el. Az eddig lejátszott nyolc találkozóból három alkalommal győztesként hagyták el a pályát, négyszer döntetlen játszottak, és mindössze egyszer szenvedtek vereséget. Ezzel a teljesítményükkel a találkozó előtt a hetedik helyen álltak a tabellán.

A hazai csapat a vasárnapi mérkőzésen a Budafok otthonából 2–1-es vereséggel távozott. A Tisza-parti kisváros gárdája eddig két alkalommal győzött, ugyan ennyiszer döntetlent játszott, négyszer pedig vereséget szenvedett. Így a tizennegyedik helyet foglalták el a tabellán. Az elhullajtott pontoknak több összetevője is van, sérülések, betegségek, és a szerencse sem állt a tiszakécskeiek mellé. A mostani találkozón egyértelműen szerettek volna javítani a teljesítményükön, és javítottak is.

A két csapat eddig öt alkalommal találkozott egymással, amiből négy szegedi győzelem született, és csak egy találkozó végződött döntetlennel.

A találkozó előtt Maczkó Gábort köszöntötték, aki 300. mérkőzésén szerepelt a tiszakécskei csapatnál. Valamennyi osztályban a megye háromtól, egészen az NB I.-ig rúgta a labdát tiszakécskei színekben, jelenleg pedig a csapat masszőre. Gyászszünettel kezdődött a mérkőzés. Józsa Lászlóra emlékeztek, aki hosszú időn keresztül rúgta a labdát a Tisza-parti kisváros csapatában, majd edzőként is tevékenykedett. A kezdőrúgást három gyermeke: László, Anikó és Miklós végezte el.

A Tiszakécske kezdte jobban a játékot. Folyamatosan támadtak, és az első negyedóra után, meg is szerezték a vezetést. Haris vágta fel Erdeit a büntető területen belül, amiért a játékvezető tizenegyest ítélt. Zamostny higgadtan a jobbra mozduló Molnár-Farkas mellett a kapu közepébe lőtt 1–0. A Szeged első kapura lövése a 35. percben volt, és ebből gólt is szereztek. A védők nem figyeltek eléggé Bíróra, aki forgolódott a tizenhatoson belül, majd közelről a lábak között a kapuba talált 1–1. A második félidő elején ismét vezetett a Tiszakécske. Jobb oldali szöglet után Kocsis Dominik fejese a felső kapufáról pattant a hálóba 2–1. A vendégek is próbálkoztak, de igazi gólhelyzetet nem tudtak kialakítani. A 69. percben mégis egyenlítettek. A védőkről lepattanó labdát Márkvárt lőtte a jobb alsó sarokba 2–2. A találkozó hajrájában, a 82. percben Márkvárt utolsó emberként felrúgta Cipfet, amiért piros lapot kapott. A hátralévő időben a Tiszakécske nagyon nyomott, de a vezetést nem tudta megszerezni.

– Fájó, hogy nem úgy alakult a mérkőzés, ahogyan szerettük volna

– nyilatkozta Vas László vezetőedző. – Ez a találkozó is ült, a mérkőzés nagy részében rá tudtuk erőltetni az akaratunkat az ellenfelünkre, kétszer is előnyt szereztünk, de nem jól sáfárkodtunk vele. A 35. percben az első kapura lövésből az ellenfél egyenlített. Mikor megrúgtuk a második gólunkat, onnantól kezdve passzívvá váltunk, átadtuk a területet az ellenfélnek. 2-2 után mentünk tovább, megpróbáltuk magunk javára fordítani a mérkőzést, de nem sikerült. Van bennem hiányérzet, de megdicsértem a fiúkat, mert a hozzáállás és az akarat ott volt. Tanulni kell ebből, de nem szeretek szimpatikus pontvesztő lenni.

– Nem ilyen mérkőzésre számítottunk, nagyon nehéz meccs volt, rosszul érkeztünk meg ebbe a találkozóba. A Tiszakécske meglepett bennünket, jól is futballozott, mi végig szenvedtünk. Egy pontot elvittünk, de az utolsó pillanatban meg volt esélyünk, hogy három pontot szerezzünk. Nem érdemeltünk győzelmet, az egy ponttal elégedett vagyok, a mutatott játékkal viszont nem – mondta Stevanovic Aleksander.