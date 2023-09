Mind a két csapatból voltak hiányzók, a szurkolók ugyanakkor nem hiányoztak, hiszen egy szerdai napon rendezett kupameccsen a száz néző igen tekintélyesnek számít. A találkozón a Kunfehértó ugyanakkor villámrajtot vett, a 16. percben már 3–0-ra vezettek, a szünetben pedig már 8–1 volt az állás a Fehértó javára. A Kunfehértó jutott a legjobb tizenkettő közé.

A mérkőzést követően Rencsár József, a hazaiak szakvezetője arra a kérdésre, hogy tudatosan készültek-e az ellenfél lerohanására, nemmel válaszolt. – Mármint ha tudatosság alatt azt értem, hogy előzőleg készültünk-e ilyenre. Nos, előzőleg semmiképpen sem, nem is készülhettünk, ugyanis a mérkőzés előtt huszonhét perccel még csak heten voltunk az öltözőben. Végül aztán a kezdésre összejött egy kezdőcsapat. A kezdés előtti percekben azt figyeltük, hogy a garaiak bemelegítése nem túl intenzív, és akkor jött az ötlet, hogy talán kifizetődő lenne, ha rögtön, azonnal az elején nekik esnénk. Gyorsan megbeszéltük a tapasztaltabb játékosokkal, hogy így teszünk. Ezt megtettük, és fényesen bejött, hiszen már a harmincadik másodpercben gólt szereztünk úgy, hogy a vendégek kezdték a meccset. Aztán nem is állt le a henger, hiszen az első negyvenöt perc zárására nyolcig jutottunk. Így aztán örömfocit láthatott a közönség, amely igen szép számban buzdította a csapatokat, jó volt a meccs előtti promónk, olyanok is jöttek ki, akiket még nem láttam a meccsünkön. Remélem, sikerült kedvet csinálnunk nekik is, és máskor is kijönnek. Ami pedig minket illet, nagyon örülünk a győzelemnek és a továbbjutásnak. Egyrészt azért, mert mi mindig győzni akarunk, győzni szeretünk. Másrészt nagyon örülünk annak is, hogy állva maradtunk a kupában, megértük a tavaszt. Így aztán várjuk a következő forduló sorsolását, tervezzük a további kupasikereket, és aztán idővel – ha a sorsolás kedvez – várjuk a Ferencvárost.

Kunfehértó KSE (III.)–Garai KSE (III.) 10–1 (8–1)

Kunfehértó, vezette: Tamaskó Attila (Csovcsics Róbert, S. Nagy Szabolcs)

Kunfehértó: Gavlik – Csernók, Bogdán (Ács 65.), Komlós (Suba 72.), Grácz L., Délceg, Babud, Horváth Á., Hegyi, Szklár, Rencsár (Máté-Tóth 78.).

Gara: Lovász – Dér, Baumgartner (Császár 46.), Kalmár, Koller (Farkas A. 86.), Jakab, Horváth K. (Csontos 68.), László, Kertész, Szabó B., Kovács D. (Pásztor 78.)

Gól: Grácz az 1., 39., Komlós az 5., Horváth Á. a 16., 50., Délceg a 30., 43., 45., Szklár a 38., Rencsár a 60., illetve Kovács D. a 41. percben.