Bátran kezdett a sérülések miatt már a meccs előtt megfogyatkozott Kecskemét, a bizonyítási vágy olykor el is ragadta a kék oroszlánokat, ennek folyományaként Pál korán besárgult. A harmadik percben Tomic került nagy helyzetbe, ám a kapufa kisegítette a DEAC-ot. A házigazdáknál Siska próbálkozott bevenni korábbi csapattársa, Krajcsi kapuját, ám a hálóőr résen volt. Pál vállalkozott aztán távolról, és nagy bravúrt kellett bemutatnia az ex-kecskeméti Nyergesnek. A 7. minutumban Suscsák is megtornáztatta a cívis városi portást. Folyamatos nyomás alatt tartotta a DEAC-ot az SG Kecskemét, ám Milosavljevic is sárga lapos figyelmeztetésben részesült egy kontra megakadályozása miatt. Az adok-kapok nem maradt abba, Siska sárgult be a hazai csapatból. A 15. percben aztán sikerült megszerezni a vezetést a hírös városiaknak Suscsák révén (0-1). Riadót fújt a Debrecen, több veszélyes akciót is vezettek ezután, de előnnyel mehetett szünetre az SG Kecskemét Futsal.

A folytatásban rögtön az elején mindkét térfélen adódott ígéretes sansz, de a kapusok útját állták a lövéseknek. Ezt követően a küzdelem dominált a pályán, kevésbé a pengés megoldások voltak jellemzőek. Győri vágta fel Tomicot a kapu előterében a 27. percben, sárga lapos figyelmeztetésben részesült. A szabadrúgáshoz Pál állt oda, és szétforgácsolta a kapufát. Az ellentámadásból Győri került helyzetbe, Krajcsi azonban magabiztos volt a kecskeméti kapuban. A félidő derekán ismét óriásit védett a vendég kapus, ellenfele pedig utána taszajtott rajta, ezért újra villant a sárga lap. Krajcsit ápolni kellett, mert a vállával tompította az esést, de végül tudta folytatni a játékot. A hazai csapat egyik legjobbja, Thiago kis híján egyenlített, ám a Scoregoal hálóőre lefülelte a próbálkozást. Az utolsó öt percre fordulva is 0-1 állt az eredményjelzőn, és ez az időszak inkább a DEAC-ról szólt. A hatodik debreceni csapatfault után Pál állhatott oda a tízméteres mögé a 40. percben, ám Nyerges védte a lapos lövést, s mivel a hazai létszámfölényes játék sem hozott eredményt, maradt a 0–1.

– Büszke vagyok a csapatra, örülünk természetesen a sikernek. Az első három fordulóban sok gólt kaptunk. Tudtuk, hogy a védekezésünkön fog múlni, hogy legyőzzük a Debrecent, vagy sem. Sikerült teljesíteni a feladatot. Gratulálok a tanítványaimnak, mert óriásit harcoltak. Csütörtökön az MFA ellen folytatni akarjuk a jó szereplést. Várjuk szurkolóinkat a Messzi István Sportcsarnokban – mondta Marko Gavrilovic, a Kecskemét sportigazgatója a mérkőzés kapcsán.

Az SG Kecskemét legközelebb csütörtök este 18 óra 30 perckor az Magyar Futsal Akadémiát fogadja majd a bajnokságban.

DEAC–SG Kecskemét 0–1 (0–1)

Debrecen. V: Zimonyi, Tamási, Apkó

DEAC: Nyerges – Harmati, Ulloa, Thiago, Győri. Csere: Tóth B., Faragó, Berecz, Vass, Szatmári, Siska, Farkas M., Tóth A., Magyar. Vezetőedző: Tihanyi Csaba

Kecskemét: Krajcsi – Bencsik, Pál, Suscsák, Tomic. Csere: Rigó, Hajnal, Biró, Kajtár, Milosavljevic, Haász, Fekete M., Szabó J. Sportigazgató: Marko Gavrilovic

Gólszerző: Suscsák (15.)