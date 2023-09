– Természetesen az volt a célunk, hogy továbbjussunk a kupában, ez reális elvárásnak tűnt, különösen, hogy hazai pályán játszhattunk – értékelt Kohány Balázs, a Kalocsa mestere. – Ezzel együtt a mérkőzés előtt úgy döntöttem, hogy azoknak is adok lehetőséget, akik eddig kevesebbet kaptak, hiszen mindenki becsülettel végigcsinálta a felkészülést, és a bajnoki rajt óta is mindenki rendszeresen látogatja az edzéseket. Így aztán a hétvégi kezdőcsapathoz képest hat helyen is változtattunk, ennek ellenére egy teljesen kiegyenlített mérkőzést sikerült vívnunk a tavalyi kupadöntőssel. Nagy egyéni hibákból szerzett vezetést a Kecel kétszer is. 1–1 után nekünk volt több lehetősége, viszont el kell ismernem, 1–2-es vendégvezetésnél a Kecelnek is volt néhány nagy ziccere, de nem adtunk föl, küzdöttünk, ennek meglett a gyümölcse, hiszen a végén sikerült kiegyenlíteni. A 11-es párbaj mindig egy lutri, örülünk, hogy abból mi jöttünk ki győztesen.

Adta magát a kérdés, hogy az véletlen-e, hogy a 88. percben kapuscsere történt a Kalocsában, nem sokkal a lefújás előtt, döntetlen állásnál, amikor egyre inkább valószínűnek tűnt, hogy itt büntetők döntenek, bejött az elnyűhetetlen veterán, Varga Sándor. – Amikor kiegyenlítettünk, és úgy éreztem, hogy most már alighanem 11-esek lesznek, úgy döntöttem, hogy becserélem – válaszolta Kohány Balázs. – Ugyanakkor nem volt előzmény nélküli ez a döntés. Tavaly volt egy 11-es párbaj, amelyet elveszítettünk. Akkor a 11-es párban előtt, a meccs utolsó perceiben gondolkoztam azon, hogy becserélem a Sanyit, de aztán nem tettem meg. Elveszítettük azt a meccset, utána volt egy álmatlan éjszakám amiatt, hogy bár az ösztönöm azt súgta, hogy cseréljek, mégsem tettem meg. Most úgy voltam vele, hogy mivel az ösztönöm ismét azt sugallja, hallgatok rá. Megérte, a Sanyi kettőt ki is védett, oroszlánrésze lett a továbbjutásban.

Anda Kalocsa FC–Kecel FC 2–2 (1–2), büntetőkkel 4–2

Kalocsa, vezette: Stefánovits Gábor (Allaga Iván, Horváth Balázs)

Kalocsa: Rőthy (Varga S. 88.)– Rideg, Tóth K., Bányai, Farkas Z., Katus, Lakatos-Lengyel, Monori, Tamás Z., Rábóczki, Tamás B.

Kecel: Sziráczki – Vata, Bányai, Killer, Döbrentei, Gavula, Bödő, Nagy M., Torma, Ferenczi, Kóbor. Technikai vezető: Pandur László.

Gól: Tóth K. a 25., Rideg a 84., illetve Killer a 13., a 44. percben.