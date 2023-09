Biztos győzelmet aratott a Madaras a Kenderes vendéglátójaként – Ócsai Ivó mesterhármast szerzett -, így a tabella élére állt. Mozgalmas, emlékezetes rangadót vívott a Katymár és a Gara. A vendégek háromszor egyenlítettek, harmadszor a duplázó László Zoltán a 74. percben, az utolsó negyedórában azonban már csak a hazai Rácz Ádám talált be kétszer, így 5–3 arányban nyert a Katymár. Három piros lap színesítette az összecsapást. A Déli csoportban százszázalékos még a hétvégén Bácsalmáson győztes Kisszállás és a borsódi meccsét novemberben pótló Dunagyöngye is, mint a két gárda eggyel kevesebb mérkőzést játszott a többieknél.

Vármegye III. Déli csoport: Felsőszentiván–Bácsbokod 1–2, Katymár–Gara 5–3, Tataháza–Hercegszántó 1–1, Bácsalmás II.–Kisszállás 1–2, Kelebia–Borota II. 1–0, Madaras–Kenderes SE 5–1.

Északon az Ágasegyháza vette át a vezetést, Papp Zoltán csapata a tavalyi ezüstérmes otthonában, Ladánybenén tudott győzni. Gól nélküli döntetlent játszott egymással a Tiszaug és a Jászszentlászló, ezzel az eredménnyel az Ug a második, a Szentlászló pedig a harmadik helyen áll. Két helyen szakadt ki a gólzsák, Katonatelepen és Kerekegyházán. A Katonatelepő 8–2-es sikeréből Szabó Gábor három góllal vette ki a részét, Kereken Gogolák Milán, Vezsenyi Ákos és Szombati Zoltán duplázott. A Fülöpke vendége, a Vasutas nyerte a szomszédvári derbit.

Vármegye III., Északi csoport: Kerekegyházi SE II.–Helvécia 7–1, Ladánybene-Ágasegyháza 1–3, Katonatelep–Tiszaalpár 8–2, Fülöpjakab–Vasutas SK 2–3, Jakabszállás-Ballószög 0–3, Tiszaug–Jászszentlászló 0–0, Pálmonostora-Tiszasas 1–2, SC Hírös-Ép II.–Bugac 1–1.

A Közép csoportban robog tovább az Akasztó második csapata, ezúttal hatgólos győzelmet arattak az Izsák vendéglátójaként. Suhajda Gergely mesterhármast szerzett. Ebben a csoportban a Bócsa szállította a bombameglepetést, nem is annyira azzal, hogy megnyerte a Vadkert II. elleni szomszédvári derbit, hanem a gólkülönbséggel, a Péter-Szabó Solt vezényelte bócsaiak ugyanis 4–0 arányban győzték le a tavalyi bajnokot. Varga Tibor kétszer talált a Vadkert hálójába, Vincze Damján szerezte a második hazai gólt, és Péter-Szabó Zsolt alakította ki a hajrában a végeredményt. Továbbra is százszázalékos a Kaskantyú is, ám a hétvégén a vendége, a Szabadszállás nem állt ki, így a Kasi minden bizonnyal megkapja a három pontot. Többek között Délceg Dusán mesterhármasával győzött Szankon a Kunfehértó, jelezve, hogy a rajtnál botlott ugyan a csapat, de egyébként minden a régi, megy a szekér.

III., Közép csoport: Kecel II.–Tabdi 4–1, Bócsa–Vadkert II. 4–0, Fülöpszállás–Kiskőrös II. 2–5, Kaskantyú–Szabadszállás elmaradt, Akasztó II.–Izsák 6–0, Kecel Senior–Balotaszállás 0–2, Szank–Kunfehértó 1–6.

Tovább menetel Nyugaton a Miklósi GYFE, ezúttal Hajósról vitték el mind a három pontot, hozták el mind. Döntetlent játszott hazai pályán a Dunapataj és a Szentmárton is. A pataji meccsen nem esett gól, Szalkszentmártonban annál több, nyolc. De fele-fele arányban. A nyugati csoportban százszázalékos az Uszód és a Szakmár is, ők egy meccsel kevesebbet játszottak a többieknél.

Nyugati csoport: Foktő II.–Hajós 3–1, Bátya–Dunavecse 6–1, Szentmárton–Fajsz 4–4, Harta II.–Miklósi GYFE 2–3, Dunapataj–Császártöltés 0–0, Szakmár–Dunaszentbenedek 4–1.



Vármegye III., Déli csoport

1. MADARAS 3 3 0 0 15–3 9

2. KATYMÁR 3 2 1 0 11–8 7

3. GARA 3 2 0 1 18–7 6

4. DUNAGYÖNGYE 2 2 0 0 8–2 6

5. BÁCSBOKOD 3 2 0 1 7–3 6

6. KISSZÁLLÁS 2 2 0 0 3–1 6

7. KENDERES SE 3 1 1 1 7–10 4

8. BÁCSBORSÓD 2 1 0 1 8–1 3

9. KELEBIA 2 1 0 1 3–6 3

10. BÁCSALMÁS II. 3 1 0 2 4–8 3

11. HERCEGSZÁNTÓ 3 0 1 2 1–10 1

12. TATAHÁZA 3 0 1 2 1–14 1

13. FELSŐSZENTIVÁN 3 0 0 3 4–8 0

14. BOROTA II. 3 0 0 3 0–9 0



Vármegye III., Észak

1. ÁGASEGYHÁZA 3 3 0 0 9–4 9

2. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 3 2 1 0 8–3 7

3. TISZAUG 3 2 1 0 6–2 7

4. KATONATELEP 3 2 0 1 12–5 6

5. PÁLMONOSTORA 3 2 0 1 8–3 6

6. BALLÓSZÖG 3 1 2 0 10–7 5

7. SC HÍRÖS-ÉP II. 2 1 1 0 3–1 4

8. BUGAC 3 1 1 1 5–4 4

9. TISZASAS 2 1 1 0 5–4 4

10. VASUTAS SK 3 1 1 1 8–9 4

11. KEREKEGY.A II. 3 1 0 2 9–9 3

12. LADÁNYBENE 3 1 0 2 8–8 3

13. TISZAALPÁR 3 1 0 2 4–13 3

14. FÜLÖPJAKAB 3 0 0 3 5–9 0

15. JAKABSZÁLLÁS 3 0 0 3 1–8 0

16. HELVÉCIA 3 0 0 3 3–15 0



Vármegye III., Közép csoport

1. AKASZTÓ II. 3 3 0 0 22–0 9

2. BÓCSA 3 3 0 0 17–1 9

3. KUNFEHÉRTÓ 3 2 0 1 11–6 6

4. KASKANTYÚ 2 2 0 0 8–4 6

5. KISKŐRÖS II. 3 2 0 1 10–7 6

6-7. KECEL II. 3 2 0 1 7–6 6

VADKERT II. 3 2 0 1 7–6 6

8. BALOTASZÁLLÁS 3 2 0 1 8–8 6

9. FÜLÖPSZÁLLÁS 3 1 0 2 8–12 3

10. IZSÁK 3 1 0 2 3–10 3

11. TABDI 3 0 0 3 4–13 0

12. SZABADSZÁLLÁS 2 0 0 2 2–11 0

13. SZANKI OBSE 3 0 0 3 1–12 0

14. KECEL SENIOR 3 0 0 3 1–13 0



Vármegye III., Nyugati csoport

1. MIKLÓSI GYFE 3 3 0 0 7–2 9

2. DUNAPATAJ 3 2 1 0 17–1 7

3. SZENTMÁRTON 3 2 1 0 17–6 7

4. USZÓD 2 2 0 0 12–2 6

5. SZAKMÁR 2 2 0 0 12–3 6

6. BÁTYA 3 2 0 1 9–4 6

7. CSÁSZÁRTÖLTÉS 3 1 1 1 5–9 4

8. FOKTŐ II. 3 1 0 2 3–9 3

9. FAJSZ 2 0 1 1 5–8 1

10. HARTA II. 2 0 0 2 4–9 0

11. D.-BENEDEK 2 0 0 2 2–7 0

12. HAJÓS 3 0 0 3 3–10 0