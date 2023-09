Nagy elánnal vetették magukat a küzdelembe a csapatok. Mindjárt a 2. percben Sallai kapott egy ígéretes indítást, de végül nem jutott túl Nagy Szabolcson, a vendégek kapusán. Hamarosan érkezett a válasz. Erőshöz került a labda a bal oldalon, a kaputól jó 25 méterre, a félegyházi játékos nem vacakolt, fordulás után jobbal megcélozta a hosszú fölső sarkot, Kis Csabának minden tudására szüksége volt ahhoz, hogy fölé tudja tolni a labdát. A szögletet követően Urbán robbant be a kapu elé, és eresztett meg – Erőshöz hasonlóan – bármiféle lacafacázás nélkül tíz méterről egy kemény lövést a kapura, Kis ezúttal is nagyot védett.

Kitűnő volt az iram, mindkét csapatban magasan lobogott a küzdőszellem, ugyanakkor enyhe vendég mezőnyfölény volt kialakulóban. A 15. percben Nagy Viktor passzolt ki a jobb oldalra, Huszka a 16-os sarkáról kemény lövést eresztett meg a rövid fölső sarok irányába, a labda a kapufán csattant. Öt percre rá Oroszi tálalta le balra a labdát, Erős 12 méterről, balról, nagy lövést küldött meg a rövid sarok irányába, félmagas bombáját követően a labda a bal oldali lécen csattant, a hazai kapus létfontosságú érintésének is köszönhetően. Egy percre rá Szűcs Dominik ívelt be jobbról, Oroszi azonban fölé fejelt. A 26. percben egy hazai, bal oldali szögletet követően Halasi pörgetett életveszélyesen a vendégek kapujára, Nagy Szabolcs ezúttal is hárítani tudott. A 35. percben a rendkívül agilis és nagy kedvvel játszó Vén Balázs harcolt meg egy labdáért, majd egy remek csel után átívelt a hosszú oldalra, Huszka kapásból megküldte, Kis ezúttal is nagyot mentett. Két percre rá a mérkőzés magas fordulatszáma által nem megengedett ráérősséggel passzolt egymáshoz hátul két hazai védő, Erős lecsapott a labdára, ballal, a vendég kispad szerint némileg talán elhamarkodottan, egyből lőtt a kapu mellé. A mezőnyfölény ellenére egyenrangú ellenfél volt a szervezett Lajosmizse, ziccereket azonban inkább a vendégek dolgoztak és hagytak ki.

A második játékrész elején alaposan odatette magát a hazai gárda, átalakították a játék képét, ugyanis áttolták a vendégek térfelére, ziccert azonban nem sikerült kialakítaniuk. Közben A 60. percben Oroszi küldött meg szorongatott helyzetből egy lövést, és bár a labda középre tartott, ennek megfelelően a hazai portás hárította is, a próbálkozást az tette veszélyessé, hogy Oroszi lábak között vállalta el, hogy tüzeljen. Egy percre rá a másik oldalon Orlov Ambrus lőtt jobbról, éles szögből nem sokkal a hosszú sarok mellé. Férfias, nagy csata folyt a pályán, továbbra is hazai fölénnyel. A 71. percben ismét Orlov Ambrus tört előre a jobb oldalon, már a 16-oson belül járt, egyre lopta a távolságot, talán túl sokáig is, mert amikor végül 12 méterről megpróbált a kapuba találni, egy védő blokkolta a kísérletet.

Fotó: Vincze Miklós

A 75. percben újra csak Orlov Ambrus 28 méterről próbálkozott, ez a korábbinál egy jóval életerősebb próbálkozás volt, de nem talált kaput. A 84. percben szabadrúgáshoz jutott a Kiskunfélegyháza a bal oldalon, a felezővonaltól nem messze, az oldalvonal közelében. A nem sokkal korábban beállt Ábel állt oda a labda mögé. Középre ívelése több védőt és csatárt is becsapott, egyszer az ötösön le is pattant a labda, hogy aztán a berobbanó, szemfüles Urbán közelről a kapu közepébe fejelje, 0–1. A hátralévő időben mindent elkövetett az egyenlítés érdekében a Lajosmizse, de ziccert a hajrában sem sikerült kialakítania. A mérkőzést, amely nem volt mentes a szabálytalanságoktól, de ennek ellenére sportszerű volt, végül nem érdemtelenül nyerte meg a Kiskunfélegyháza a pontszerzésért nagyon sokat tevő Lajosmizse ellenében.

Árva Zsolt: – Szomorúak vagyunk, hogy nem sikerült itthon tartanunk legalább az egyik pontot, hiszen a célkitűzésünk az volt, hogy ne vereséggel zárjuk a bajnoki címvédő elleni mérkőzést. Sokáig működött, amit elterveztünk. Az ugyanakkor hozzátartozik az igazsághoz, hogy a Félegyházának az első félidőben helyzetei és kapufái is voltak. A második félidőben feljavultunk, sokkal jobban játszottunk. Készültünk a pontrúgásokra, de sajnos az benne van, hogy ennek ellenére valaki mégis elaludt bent, és így kerülhetett helyzetbe az Urbán Pali. Ő ki is használta a ziccert, és már nem maradt annyi idő, hogy ki tudjunk esetleg egyenlíteni. Gratulálok a Kiskunfélegyházának. Attól függetlenül, hogy az előző bajnoksághoz képest a nyáron átalakult a gárda, és továbbra is rendkívül erős és jó csapat.

Némedi Norbert: – Először is nagyon örülök annak, hogy egy nagyon jó csapat otthonában sikerült ma három pontot szereznünk. A Lajosmizse évről évre fejlődik és egyre jobb, ugyanakkor szerintem az idei évben már más, magasabb szintet képviselnek, mint korábban, aki ezt a mai meccset láthatta, az erről személyesen is meggyőződhetett. Az első félidőben mi többször jutottunk el a hazaiak kapuja elé, azokból a helyzetekből azonban egyet sem sikerült kihasználni. A második játékrészben megszűnt a mezőnyfölényünk. A pontrúgáshoz mindig kell egy kis szerencse is, mi jól reagáltuk le a hajrában elvégzett szabadrúgás után azt a lepattanó labdát, amelyből a győztes gólt megszereztük. És ez volt az a hajszálnyi különbség, amelynek köszönhetően a mai napon megérdemeltük a győzelmet.

Lajosmizsei VLC–Kiskunfélegyháza 0–1 (0–0)

Lajosmizse, vezette: Biber Tamás (Berger Tibor, Balogh Bence)

Lajosmizse: Kis Cs. – Sallai, Fekete A., Orlov L., Borsos (Fekete D. 87.), Halasi (Palotai 80.), Peres, Kiss L. (Tarnoczki 64.), Kovács P., Bán (Szeibert 59.), Orlov A. Vezetőedző: Árva Zsolt.

Kiskunfélegyháza: Nagy Sz. – Vén, Szűcs, Magony, Erős (Kőrös 91.), oroszi (Szabó D. 71.), Nagy V., Urbán, Szabó P. (Nagy D. 71.), Huszka (Ábel 80.), Molnár. Vezetőedző: Némedi Norbert.

Gól: Urbán a 84. percben.

Sárga lap: Tarnoczki 83., illetve Huszka 85., Nagy D. 88. perc.