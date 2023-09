Kupa mérkőzéseken bár mi előfordulhat. Ebben bíztak a bicskeiek is mert azt a kérdést tették fel a közösségi oldalukon, hogy legyőzheti-e Dávid Góliátot? Bizonyos tekintetben választ is adtak rá, mert a továbbiakban azt írták, hogy mind a játékoskeret, mind pedig a lehetőségek tekintetében nagy különbség van a magyar bajnokság második és harmadik osztálya között. Arra készültek, hogy Csordás Csaba (Csori), egykori kecskeméti játékos irányításával, az NB II-es Tiszakécskén keresztül masíroznak be a MOL Magyar Kupa negyedik fordulójába. Ha úgy nézzük, akkor jogos volt az önbizalom, mert a kis csapatok általában fel tudják szívni magukat a kupákban, egy náluk erősebb csapat ellen. Ez azonban most nem így történt.

Aki csak az eredményt nézi, az azt gondolhatja, hogy a Tiszakécske csak a hajrában tudta maga javára fordítani a mérkőzést, és akkor szerzett hét perc alatt három gólt. Ez azonban nem így van. Már a találkozó elején kiütközött a két csapat közötti különbség. Az más kérdés, hogy a vendégek a helyzeteiket akkor még nem tudták kihasználni. A második félidőben, és annak is a végén viszont potyogtak a tiszakécskei gólok. A 81. percben Szőr Levente volt eredményes 0–1, majd három perc múlva Viczián Ádám is betalált 0–2. A 88. percben Erdei Carlo alakította ki a 0–3-as végeredményt. Örvendetes dolog, hogy az új játékosok is letették névjegyüket, és jól illeszkedtek be a csapatba.

– Azt gondolom, hogy 3–0-ra nyerni nagy dolog, bármilyen csapat ellen, mondta Vas László vezetőedző. – Kapott gól nélkül lehoztuk ezt a mérkőzést, ami nagyon pozitív. Ebből a mérkőzésből az a tanulság, hogy jó lenne a helyzeteinket és a lehetőségeinket hamarabb gólra váltani, hogy ne nehezítsük meg saját dolgunkat. Ettől függetlenül le a kalappal a csapat előtt, mert az utolsó percig küzdöttek. A kilencven perc alatt kijött a két csapat közötti különbség, és örülök annak, hogy mind a három gólt más, más játékos lőtte. Minden kupa meccsnek meg van az a pikantériája, varázsa, hogy a kisebb csapat felszívja magát. Voltak a mérkőzésnek jobb periódusai és voltak rosszabbak is. Türelmesebbnek kell lennünk bizonyos játékhelyezetekben. Az elején is meg voltak a helyzeteink, és ha akkor találunk egy gólt, biztos, hogy könnyebb mérkőzést tudtunk volna játszani. Én mindig csapatban gondolkodom, ami nem tizenegy játékosból áll, hanem a keret összes tagjából. Mindenkire szükség van, a cserejátékosokra, és azokra is, akik most ezen a mérkőzésen nem jutottak szerephez. Az a lényege a csapat játékunknak, hogy kisegítsük egymást, és akkor nem lesznek problémák, tette hozzá Vas László.

Bicskei TC–Tiszakécskei LC 0–3 (0–0)

Bicske, vezette: Kovács Imre (Kulman Tamás, Jakab Dávid).

Bicske: Illés – Dankó, Lakatos, Gaszner, Száhl, Sóron, Fördős (Varga B: 42.), Szalai (Molnár A. 77.), Benke (Varga Sz. 56.), Hirman, Gyurácz. Sportigazgató: Csordás Csaba.

Tiszakécske: Prokop – Balázs B. (Gvishiani), Fodor, Viczián, Szőr, Bencze, Szekér, Erdei, Bertus (Cipf 60.), Torvund (Winkler 86.), Gyurján (Zamostny 46.). Vezetőedző: Vas László

Gólszerző: Szőr 81., Viczián 84., Erdei 88. percben