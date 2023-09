A Kecskeméti NKSE kitűnő győzelméről már bővebben is beszámoltunk a hét első felében, a kecskemét lányok hatalmas csatában nyerték meg első hazai meccsüket a Vecsés ellen. Bíró-Kisjuhász Petra együttese 28–27-re tudott nyerni a női liga G csoportjában.

Remek teljesítményt nyújtott a H jelű csoportban a Bácsalmás is, mely az első fordulóban elszenvedett, Algyő elleni vereség után magabiztos játékkal javított. Dankó Ervin együttese nehezen rázódott bele a Mezőtúr elleni hazai meccsbe, hiszen a félidő közepén még a vendégek vezettek. Ezt követően viszont magához tért a PVSE, már a szünetben 17–11-re vezetett az együttes, mely végül 28–18-ra nyert.

– Nehezebb évnek nézünk elébe, mint amire számítottam. Nem sikerült maradéktalanul megerősíteni a keretet, akadnak létszám gondjaink is. Az első vereséget sajnálom, mert a tavalyi teljesítményünkkel tudtunk volna nyerni, de a mostanival nem, így megérdemelten nyert az Algyő. Az állóképességünk nem a legjobb most, így nekünk hatalmas feladat egy olyan sokat edző gárda ellen nyerni, mint az Algyő. Nem is sikerült. A Mezőtúr is sokkal erősebb, mint a korábbiakban, de ott jobban játszottunk, illetve a védekezésünk is jól állta a sarat, elsősorban ennek köszönhetjük a győzelmet. Ezzel együtt nem lesz egyszerű ez az év számunkra, ezt már látom – értékelt Dankó Ervin, a Bácsalmási PVSE vezetőedzője.

A férfiaknál a Mizse KC, az utóbbi két idény bajnoka folytatta jó sorozatát, igaz, Dabason meg kellett izzadnia a pontokért a klubnak. A dabasi fiatalok remekül kezdték a meccset, sokáig vezettek is, de a szünetre végül minimális előnnyel vonulhatott a Lajosmizse (16–17). A második játékrészben feljavult a vendégek játéka, a Mizse hat góllal is vezetett a hajrába lépve, s bár a hajrában még felzárkózott a Dabas, már nem tudott egyenlíteni (33–35).

A Kalocsa az első forduló veresége után javított volna a KDSE ellen hazai környezetben, ami sikerült is Szvétek Balázs játékosainak. Az első félidőben már kilenc góllal is vezetett a hazai csapat, így úgy tűnt, sima győzelem lesz a vége, de a második félidőben bizony izgalmas pillanatokat kellett átélnie a KKC-nek. Három perccel a vége előtt csak egy találat volt a különbség, de végül a Kalocsa 39–37-re behúzta a találkozót.

A folytatásban a Bácsalmás Gyulára látogat szombaton 18 órás kezdéssel, míg a Kecskemét vasárnap 14 óra 30 perckor a BVSC-t fogadja majd. A férfiaknál a Mizse KC szombaton 17 óra 30 perctől Csömörön száll harcba a pontokért, míg a Kalocsa ugyancsak szombaton Dunaharasztit fogadja 18 órás kezdéssel.

Három mérkőzéssel folytatódott a vármegyei I. osztály a férfiaknál. A Kiskőrösi KSE hazai pályán játszott nagyon magabiztosan a Kiskunhalas ellen, aminek 33–26-os siker lett a vége. Dominálni tudott idegenben a Kecskemét is, mely 33–23-ra nyert a Kalocsai KC II. otthonában. A Gézengúz UKC és a Tiszakécske szoros mérkőzést vívott előbbi pályaválasztása mellett, végül a hazaiak 22–20-as különbséggel bizonyultak jobbnak.

A női ligában máris megbotlott a címvédő Nemesnádudvar, mely heroikus küzdelemben, 31–32-es különbséggel maradt alul otthon a Kalocsával szemben. Meglepetésre a tavaly még NB II.-es Mizse KC is pont nélkül maradt, miután 25–24-re kikapott Kiskunhalason. A Kiskőrös győzelméhez nem fért kétség, az újonc Solt otthonában sikerült vendégként 41–27-re nyernie.