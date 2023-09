A hazai pálya eddig valóban nagy előnyt jelentett a kecskemétieknek ebben az idényben, hiszen még hibátlan a KTE otthon. A Széktói Stadion igazi katlannak számít, ami nem újdonság, hiszen még az NB II.-ben elkezdve sikerült egy 13 hónapos veretlenségi sorozatot is felállítani az előző idényben a lila-fehéreknek.

A 2023/2024-es idény eddig még szebbre sikerült számukra, hiszen minden hazai találkozóját megnyerte a gárda, így a veretlenség mellett egy győzelmi szériában is vannak a kecskeméti játékosok. Ebben a bajnokságban ez négy meccset jelenet, de már az előző idény utolsó két hazai meccsét is sikerült megnyerni az FTC és a Kisvárda ellen. Az új idényben a nemzetközi porondon a Rigát, ismét a Kisvárdát, majd a Fehérvárt és a Puskás Akadémiát is megverte a Kecskemét. Van azonban egy ellenfél, melynek van már élménye arról, milyen Kecskeméten nyerni ilyen helyzetben, ez éppen a Mezőkövesd, mely tavasszal megszakította a már említett 13 hónapos veretlenségi sorozatot. Ennek tükrében most sem számíthatunk könnyű találkozóra hazai oldalon senki, de nem is gondolkodott így Szabó István vezetőedző sem, akit az sem téveszt meg, hogy az ellenfél jelenleg sereghajtó, de annak sem tulajdonít nagy jelentőséget, hogy az utóbbi két párharcot ebben a párosításban az ellenfél nyerte meg az előző idényben.

– Csupán néhány forduló ment le eddig a bajnokságból. Tisztában vagyok természetesen a tabellával, de nagy hiba lenne részünkről, ha csak az eddigi eredményei és helyezése alapján állnánk hozzá a Mezőkövesdhez. Nemhogy nem foglalkozunk tehát a tabellával, hanem a Soroksár elleni mérkőzés másnapján már személyesen mentem el Ajkára megnézni ellenfelünket a kupában. Őszintén mondhatom, mi nem foglalkozunk olyan statisztikákkal, hogy mit történt az utóbbi két meccsen, akár ősszel, akár tavasszal, mi 33 fordulóban és az ezen elérhető pontszámban gondolkodunk. Most is tiszteljük ellenfelünket, komolyan készülünk rá, hazai pályán szeretnénk is megszerezni a három pontot, ehhez persze nekik is lesz egy-két szavuk. Nagyon jó keretük, stábjuk és edzőjük van, tulajdonképpen a tavalyi csapatukra építhetnek idén is. Azzal is tisztában vagyok, hogy az első három-négy körben szerencséje sem volt a Mezőkövesdnek, mert rengetegen hiányoztak sérülés miatt, mondhatom itt Molnár Gábort és Ugrai Rolandot például. Elmondható a nevek alapján, hogy minden csapatrészben vannak válogatott labdarúgóik. Megvannak az embereik a gyors átmenetekhez, Drazic folyamatosan termeli a gólokat, Molnár rendkívüli képességekkel van megáldva, így elsősorban türelmesnek kell lennünk majd. Erre kérem előzetesen a szurkolókat is, mert nem lesz könnyű találkozó ez sem – mondta a kecskeméti tréner.

A KTE tehát hazai pályán remekel, a Kövesd azonban egyelőre nem találja a formáját, csak egy pontja van Kuttor Attila csapatának. A győzelem mr csak azért is nagyon fontos lenne hazai szempontból, mert jövő hét szerdán az FTC, majd azt követően a DVTK otthonában lép pályára a KTE, ahol azért minden pontnak nagy értéke lenne.

– Sorozatterhelést nézve nehéz feladat előtt állunk természetesen. Szerencsére az ismert sérültjeinken kívül (Nagy Krisztián, Nikitscher Tamás, Banó-Szabó Bence - a szerk.) nincsenek hiányzóink. Remélem, hogy ez így is marad. Ebben az esetben nyugodtan dolgozhatunk, hiszen azért edzettünk nyáron sokat, hogy az ilyen helyzetek se érjenek váratlanul minket. Szokás szerint csak az aktuális mérkőzéssel foglalkozunk, most a Mezőkövesd a legfontosabb. Utána meglátjuk, hogy a méréseink mit mutatnak, ki lesz bevethető a folytatásban. Az NB I.-ben nincs könnyű sorozat, de azért ez tényleg a szokásosnál is nehezebb hét lesz számunkra, hiszen elmenni a Ferencvároshoz, majd utána a nagyszerűen rajtoló Diósgyőrhöz is, mindenképpen komoly erőpróba lesz. Most viszont csak a pénteki találkozó lebeg a szemünk előtt – tette hozzá Szabó István.

A Kecskeméti TE–Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzés péntek este 20 órakor kezdődik a Széktói Stadionban.