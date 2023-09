Balogh Attila, a hazai csapat főrendezője és mindenese végezhette el a kezdőrúgást, ötvenedik születésnapja alkalmából. Azt követően mindkét csapat derekasan belevetette magát a küzdelembe, hamarosan a gólgyártást is megkezdték. A 4. percben Szakter indította középről Gréczit, aki a bal oldalon megindult, jó tíz méteren át vezette a labdát, majd balról, a 16-os sarkáról a hosszú sarokba helyezett, 1–0. Négy percre rá Gréczi indult meg egy remek csellel, Puskást ugratta ki a jobb oldalon, ő remekül adott be középre, Patvaros futtából fölé lőtt. A 11. percben a hazai kapus, Farkas Gaszton adta előre pontatlanul a labdát, a szemfüles Szabó Zsolt elcsípte, azonnal kitette a jobb oldala a beinduló Boldizsárnak, aki jobbról, 15 méterről a hosszú sarokba helyezett, 1–1. Még nem járt le az első negyedóra, amikor Nemesvári lőtt be balról egy szögletet, az ötösre berobbanó Farkas András a bal alsó sarokba csúsztatott, 2–1. Kemény ütközésekkel tarkított, nagy küzdelem folyt a pályán. A 17. percben Boldizsár és Nna Nna rajtolt egy labdára, kecskeméti szemszögből Boldizsárnál magas láb lehetett a kifogás, akasztói szemszögből mélyre fejelt a hazai játékosm a lényeg, hogy a két játékos találkozását követően Nna nna Willy a földön maradt. A játékvezető megnézte a sérülését, és miután az orrnyerge vérzett, a piros lapot mutatta föl Boldizsárnak. Öt percre rá Gréczi lőtte be a labdát a vendégek kapuja elő, Patvaros fejelt, Németh a felső lécre tolta a labdát, amely onnan a gólvonalra pattant, majd a védők felszabadítottak. A 25. percben egy jó ütemű jobb oldali beadásra Patvaros mozdult rá, Németh Zsolt mentett, ütköztek, a kipattanót Parázs tekerte rá egyből a jobb felső sarokra, Németh Zsolt a Patvarossal való előbbi ütközés dacára erre a labdára is odaért. A 28. percben Parázs adott el egy labdát, Varga Milán nem sokat teketóriázott, a kezdőkörből egyből a hazai kapura emelte, Farkas Gaszton azonban a helyén volt, és így könnyedén megszerezte a labdát. A nagy melegben egyre nagyobb előnynek hatott az emberelőny. Ennek ellenére egyenlített az Akasztó. Makó indult meg a bal oldalon, remekül kényszerítőzött Szabó Zsolttal, majd ballal, balról, 13 méterről nagy lövést adott le, amely Farkas lába mellett a kapu bal oldalába zúdult, 2–2. A 44. percben Gréczi előbb lövést mímelt, ehelyett azonban lágyan emelt Horváth Zalán elé, aki veszélyesen csúsztatott a bal felső sarok irányába, Németh Zsolt ezúttal is menteni tudott. A félidő utolsó pillanatában azonban már nem. Akkor Nemesvárinál volt a labda a vendégtérfél közepén, a vendégek nem támadták, Nemesvári végül 28 méterről, jobbról jobbal nagy bombát küldött a léc alá, 3–2.

A második játékrészben is komoly küzdelem folyt a pályán. A hazaiak igyekeztek az emberelőnyt kihasználva minél többet passzolgatni, a vendégek pedig veszélyes kontrákat vezetni. Az 53. percben Nemesvári adott be jobbról, Puskás pörgetett kapura, Németh szögletre mentett. Két percre rá Horváth Zalán kezdett el a jobb oldalról befelé cselezgetni, majd jobbról, 16 méterről ballal, laposan a kapuba lőtt, 4–2. Nyolc perc múlva Szabó Zsolt lőtt be szögletet a bal oldalról, a kapu elé berobbanó Doszpod bomba erővel fejelte a jobb sarokba a labdát, 4–3. Kisvártatva Szabó Zsolt végezhetett el szabadrúgást a szögletzászló közeléből. Az éles szög dacára megcélozta a jobb felső sarkot, a labda a lécről pattant ki. Két percre rá Patvaros ívelt középre, Gréczi gyönyörűen letálalta a labdát jobbra, Puskásnak, aki jobbal a hosszú sarokba helyezett, 5–3. Az utolsó negyedóra kezdetén Szabó Zsolt tört be a hazai 16-oson belülre, és nagyot esett. A vendégek 11-est reklamáltak, a hazaiak pedig vezettek egy gyors kontrát, amelynek a végén a jobb oldalon Nemesvári kapott egy mérnöki pontosságú labdát, azonnal átpasszolta a bal oldalon érkező Patvarosnak, aki 10 méterről a kapuba lőtt, 6–3. A 82. percben három hazai játékos is gólhelyzetben volt a vendégek ötösén, majdhogynem egymásnak voltak útban, a labda végül a jobb oldali léc mellett hagyta el a játékteret. Egy hazai támadásnál Varga Milán szalad bele egy hazai játékosba, a játékvezető a piros lapot mutatta föl az akasztói játékosnak. A megítélt szabadrúgáshoz Puskás állt oda, balról, 28 méterről, jobbal a hosszú fölső sarok irányába tekert, a labda a keresztlécen csattant. A 87. percben Szabó Zsolt végzett el a kaputól 35 méterre egy szabadrúgást. Keményem meglőtte a labdát, ami a hazai kapusról kipattant, de a védők segítettek. A mérkőzés végén Puskás kapott labdát a félpályán, nagy vágta végén megpróbálta elhúzni Németh mellett a labdát, az akasztói kapus beleért a labdába, majd Sendula is besegített neki, szögletre mentett. Több, mint hetvenkét percen át nagyot küzdöttek a vendégek, nem sok híja volt, hogy harmadszor is talpra álljanak, az SC Hírös-Ép ugyanakkor ezúttal több fantáziadús, és nem mellékesen eredményes akciót vetett, így megérdemelten nyerte meg a találkozót.

Nagy Krisztián: – Gratulálok a játékosaimnak, végre egy gólzáporos győzelmet arattunk. Ráadásul a hat gólunkat hat különböző játékosunk rúgta, ami mindenképpen pozitív. Eddig az a benyomás alakulhatott ki rólunk, hogy nálunk csak a Horváth Zalán rúg gólt, és annak persze örülök, hogy ő ma is betalált, de ma másik öt játékosunk is eredményes volt, ami mindenképpen előrelépés az eddigiekhez képest. A mérkőzést saját magunknak tettük nehézzé, kaptunk három olyan gólt, ami a saját hibánkból született. A második félidőben – némi taktikai módosítást követően – jobban futballoztunk. Biztosabbak lettünk hátul, több helyzetünk lett elöl. Örülünk a győzelemnek, és annak is, hogy minden hét, minden forduló előrelépést jelent a saját utunkon.

Szrenkó István: – A csapatom teljesítményével és akarásával maximálisan meg voltam elégedve. Nagyon kevesen jöttünk el, volt olyan is, akinek a mérkőzés napján jött közbe valami, ami miatt nem tudott eljönni, tehát kevesen voltunk, de úgy gondolom, hogy a csapatom mindent elkövetett. Nagyon sokáig játszottunk tíz emberrel, ennek ellenére többször is visszajöttünk hátrányból a mérkőzésbe, még 4–3-nál is benne volt a játékban, hogy újra sikerül egyenlíteni. Ez nem jött össze. És én úgy érzem, bár én soha nem szoktam a játékvezetőssel foglalkozni, hogy a mai játékvezetés kritikán aluli volt. Volt olyan fault, amiért az egyik oldalon sárga járt, a másikon oldalon nem, volt olyan megmozdulás, ami az egyik oldalon faultnak számított, a másikon nem, nem éreztem azt, hogy a játékvezető ma egyenlő mércével mérne. Úgy érzem, hogy 5–3-nál egy büntetőt sem adott meg. Véleményem szerint nem egyenlő feltételek mellett játszottuk le ezt a mérkőzést.

SC Hírös-Ép Egyesület–Akasztó FC 6–3 (3–2)

Kecskemét, vezette: Minda Róbert (Ljakic Zorán, Nagy Norbert)

SC Hírös-Ép: Farkas G. – Palatinus, Farkas A., Patvaros, Puskás, Parázs (Miskolczi 70.), Nemesvári (Pék 78.), Szakter (Szász 61.), Gréczi (Sáfrány 78.), Horváth Z., Nna Nna (Nagy Sz. 75.) Vezetőedző: Nagy Krisztián.

Akasztó FC: Németh Zs. – Sendula, Doszpod (Szabó N. 75.), Szrenkó A. (Herczeg 46.), Varga M., Szabó Zs., Boldizsár, Nagy A., Vincze, Makó, Bányai. Vezetőedző: Szrenkó István.

Gól: Gréczi a 4., Farkas A. a 14., Nemesvári a 47., Horváth Z. az 55., Parázs a 69., Patvaros a 75., illetve Boldizsár a 11., Makó a 43., Doszpod a 63. percben.

Sárga lap: Patvaros 34., Nagy Sz. 87., illetve Makó 27., Németh Zs. 75., Szrenkó I. 77. perc.

Kiállítva: Boldizsár a 18., Varga M. a 82. percben.