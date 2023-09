Gyászszünet előzte meg a forduló rangadóját. Kis János, a honi futsal ikonikus alakja előtt tisztelegtek a csapatok, aki 65 éves korában hunyt el a napokban.

Sipos bombáját védte a 2. percben Krajcsi önfeláldozóan. Hamarosan a kecskemétiek is megvillantották tudásukat, Alaszticsnak két bravúrt is be kellett mutatnia rövid időn belül. A mezőnyben gyűrték egymást a gárdák, fegyelmezett védekezés mellett egy-egy kisebb lehetőség adódott, ám a kapusoknak komolyabb feladata nem akadt. A 9. percben remek labdakihozatal után Milosavljevic vette célba kiszorított szögből a Haladás kapuját, de Alasztics kivetődve érkezett és menteni tudott. A 11. minutumban Luigi Longo húzta meg a jobb szélen, majd lőtt precízen a hosszú alsó sarokba, 1–0. Középkezdés után kis híján jött az egalizálás, ám Biró centerezését csak a kapufára tudta tenni a szerb válogatott Tomic. Tudatos figurából aztán tovább növelte előnyét a Haladás. Vatamaniuc-Bartha érkezett jó ütemben, 2–0. Suscsák lépett meg aztán a játékszerrel, ám Vas taktikai faulttal, sárga lapot érően megállította. Időt kért az ScoreGoal Kecskemét Futsal szakmai stábja. Nagy energiákat mozgósított a hírös városi alakulat, hogy közelebb kerüljön a házigazdákhoz. Ezt csak faultok árán tudta a Haladás levédekezni, és idejekorán összeszedték az ötödiket is. Taktikai értekezletet tartott ezért a vasi együttes. Pál és Biró vezethetett kontrát, utóbbi lőtt végül, ám a szombathelyi kapust nem tudta becsapni. A félidőre végül 2–0-al mehettek a felek.

Fordulás után kétszer is közel állt Tomic a szépítéshez, a jég viszont – kecskeméti szempontból – csak nem akart megtörni. Biró Attila sárgult be, egy kontrát akadályozott meg a félpálya környékén. Kezdtek az indulatok elszabadulni, a Haladásnál Kovács kapott sárga lapos figyelmeztetést csapata kispadja előtt, ahonnan azon nyomban felpattant mindenki, és hevesen reklamált. Dróth a 29. percben kétszer is próbára tette Krajcsit, és második alkalommal már megzörgette a hálót, 3–0. Pörögtek a percek, ami a házigazdának kedvezett. A 33. minutumban időt kértek a kék oroszlánok, hogy megindítsák utolsó nagy rohamaikat a pontszerzés reményében. Létszámfölényes taktikára váltott a hírös városi alakulat, ám a rutinos zöld mezesek védelmét feltörni lehetetlenségnek tűnt. A 37. percben a hatodik kecskeméti fault után tízmétereshez jutott a Haladás. Vas belőtte a bal alsóba, 4–0. Nem állt le a Szombathely, Fehér révén 5–0-ra módosították az eredményt a találkozó utolsó percében.

– Gratulálok a Haladásnak, megérdemelten nyertek – értékelt Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – Voltak jó periódusaink a meccsen, de ha egy olyan minőségű csapatot szeretnénk legyűrni, mint a Szombathely, akkor végig a maximumot kell nyújtani. Ez ma nem valósult meg. 3–0 után elvesztettük a fókuszt, az energiát, sok hibát vétettünk. Sok időnk nincs nyalogatni a sebeket, mert csütörtökön már hazai pályán folytatjuk a bajnokságot. Fontos lesz, hogy szurkolóink ott legyenek mellettünk a Maglód ellen.

Haladás VSE–ScoreGoal Kecskemét Futsal 5–0 (2–0)

Szombathely, vezette: Kovács Gábor (Wittner József, Ifj. Imrő János)

Haladás: Alasztics – Kovács M., Longo Duarte Baptista, Henrique, Sipos. Csere: Homlok – Szalmás, Knizs, Dróth, Körmendy, Vatamaniuc-Bartja, Fehér, Vas, Rutai. Vezetőedző: Ferraz Conde Felipe.

ScoreGoal Kecskemét: Kjrajcsi – Bencsik, Milosavljevic, Pál, Tomic. Csere: Rigó – Hajnal, Biró, Kajtár, Suscsák, Haász, Fekete, Szabó J. Vezetőedző: Koós Károly.

Gól: Longo Duarte Baptista a 11., Vatamaniuc-Bartha a 12., Dróth a 28., Vas a 38., Fehér a 40. percben.

Sárga lap: Vas 12., Kovács M. 27., Rutai 27., illetve Biró 25. perc.