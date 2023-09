Szűcs Zoltán, a Borota szakosztályvezetője: – Szomorúak vagyunk, hogy nem sikerült a továbbjutás. Voltak fontos hiányzók, de nem ezen múlott. A csapat hozzáállásával, a játékosok teljesítményével ugyanakkor elégedettek vagyunk, mindent elkövettek a fiúk. Hiányérzetünk csak amiatt lehet, hogy bár az első félidőben több helyzetet is kidolgoztunk, azokat nem használtuk ki. A második játékrészben aztán egy szerencsés góllal fölénk kerekedett a Baja. Gratulálunk és további sok sikert kívánunk nekik.

Koch Tamás, a Bajai LC vezetőedzője: – Az első félidőben a Borota teljesen egyenrangú partnerünk volt, sőt, el kell ismernem, hogy abban az időszakban nagyobb helyzeteket dolgoztak ki. Az első negyvenöt percben nem igazán bírtuk elkapni a fonalat, aztán a második félidőben már kijött az, hogy a mi erőnlétünk jobb, akkor a mezőnyben már mi domináltunk, és végül egy szerencsés góllal el is döntöttük a találkozót. De még a vezető gólt követően is volt izgulnivalónk, hiszen a Borota még az utolsó pillanatokban is kidolgozott egy nagy helyzetet, de kihagyták. Ami újabban sajnos jellemző ránk, hogy mostanában kevés gólt rúgunk, az ma is kijött. De nagyon örülünk a továbbjutásnak, hiszen egy egy nem túl jó pályán, és egy olyan meccsen sikerült kivívnunk, amelyen a küzdelem dominált. Azt el kell ismernem, hogy nagy áldozatokkal járt a főtáblás szereplésünk. Rengeteg lett a sérült azokon a meccseken, volt négy törésünk, néhány szalagszakadás, de lassan javulnak a sérültek, és véleményem szerint hamarosan a bajnokságban is ki tudunk egyenesedni. Ismétlem, a számunkra fontos, és örömteli hogy versenyben maradtunk a megyei kupában.

Borotai SE (II.)–Bajai LC 0–1 (0–0)

Borota, vezette: Kiss László (Apró Ferenc, Áman István)

Borota: Horvát – Mijatovic (Horváth K. 78.), Franciskovic, Piukovics, Karácsony, Nikutovic, Lukac (Szász 85.), Kopunovic (Szabó A. 48.), Körmöczi, Vojnic, Ciric. Technikai vezető: Joszip Dulics.

Baja: Sztruhák – Szolga (Németi 46.), Knap, Bölcskei, Kerezsi (Sebők 80.), Schaffer (Csiki 69.), Bányai, Baladin, Megyeri, Dózsa (Urlauber 46.), Mezőfi. Vezetőedző: Koch Tamás.

Gól: Kerezsi a 75. percben.