– Kell-e gondolkodnod azon, hogy hány százalékát szerezted az újonc SC Hírös-Ép góljainak?

– A válaszhoz számológépre sincs szükség. Négy gólt rúgtunk eddig, én ebből hármat szereztem, tehát a hetvenöt százalékát termeltem.

– A volt csapataid sorrendben a Kerekegyháza, a ­Kecskeméti LC, a Cegléd, az Újpest és SC Hírös-Ép. Helyes a következtetés, hogy kerekegyházi vagy?

– Valóban ott kezdtem el ismerkedni a labdával, még óvodában, de egyébként kunbaracsi vagyok. De ami a labdarúgást illeti, valóban Kerekegyházán indult a történetem.

– Mi a titka a hirtelen megtáltosodásnak? Hiszen a ­Harta ­elleni mérkőzésen még a játékostársaid is húztak azzal a kispadon a mérkőzés hajrájában, hogy nem is rúgtál még gólt ebben a klubban, nemhogy kettőt. Nem teljes joggal, hiszen eddig 149 mérkőzésen léptél pályára és 47 gólt szereztél.

– Én már jó ideje, jó másfél éve, azóta, hogy az SC Hírös-Ép játékosa vagyok, belső védőt játszom. A vezetőedzőnk, Nagy Krisztián a harmadik fordulóbeli Harta elleni mérkőzés előtt döntött úgy, hogy nagyon kellene a gól, és így engem – a gyorsaságomat kihasználandó – elölre tesz, így aztán azon a mérkőzésen jobb szélsőt játszottam. Korábban hosszú ideig játszottam én támadót, az ifjúsági korosztályos csapatoknak mindig a támadószekció tagja voltam, de az elmúlt másfél évben nem. Ez tehát egy váratlan edzői taktikai húzás volt, amely szerencsére fényesen bejött.

– Gondolom, mindegyik találatot pontosan fel tudod idézni.

– A Harta elleni első gólom egyáltalán nem ad hoc akció eredménye volt. A meccset megelőző héten már próbálgattuk, hogy én beindulok az adódó üres területekre, és megpróbálja előreívelni nekem a védelem mögé a labdát a Patvaros Zsolt, a Maczelka Gábor vagy a Gréczi Gábor. Aztán a mérkőzésem egyszer valóban megnyílt egy terület előttem, ezt a Patvaros Zsolt nagyon jól meglátta, és gyakorlatilag a lábamra ívelte a labdát, nekem pedig innentől nem volt nehéz dolgom, ugyanis érzékeltem, hogy a vendégek kapusa kint van a kapujából, és így kezelés nélkül elég volt egyből, belsővel átemelnem fölötte. A második gól forgatókönyve ugyanez volt, csak akkor az ellenfél 16-osán belülre, a jobb oldalra jött a labda. Azt szerencsésen le tudtam venni, és el tudtam lőni, droppból küldtem meg. Annyira jó labdát kaptam ezúttal is a Zsoltitól, hogy azt szinte már nem is volt kunszt berúgni. Harmadszor pedig a Lajosmizse elleni elveszített mérkőzésen találtam be. A jobb oldalon végeztünk el szabadrúgást, Nemesvári Dániel lőtte be a labdát élesen a 11-es pontra, én pedig jó ütemben indultam el rá, és el tudtam fejelni a hosszú sarokba.

– Az egyik héten nyer a csapat úgy, hogy 0–1-es hátrányból fordít, aztán egy hétre rá vezet 1–0-ra, de kikap 3–1-re. Meddig örül egy győzelemnek, illetve meddig őrlődik egy vereség miatt egy játékos?

– A legutóbbi, lajosmizsei elleni vereségünk természetesen bosszantó volt. Egy kicsit fáradtabbak voltak a lábak, mint a korábbi három mérkőzésen, de erre azért nem lehet fogni a vereséget. Jól játszottunk, jól futballoztunk, de a szerencse most nem állt mellénk. Az ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ennek a csapatnak van jövője. Megvan a szükséges rutinos mag, amely olyan játékosokból áll, akik jó példát tudnak mutatni a köréjük gyűlt fiataloknak, de ennek a társaságnak azért még össze kell csiszolódnia. Meggyőződésem, hogy velünk számolni kell, mert ha ez a társaság összeáll, akkor bárki ellen eséllyel léphet majd pályára. Ami pedig egyénileg engem illet, hogy a kérdésre is válaszoljak. Amikor nyerünk, ráadásul jó futballal nyerünk, az nagyon sokáig bennem van, nagyon sokáig lelkesít. Amikor pedig kikapunk, akkor olyan egy-másfél napig nem hagyja nyugodni az embert, és azon malmozik, hogy vajon hol hibázott ő, hol hibázott a csapat, hol rontottuk el, de ezt a fázist nagyon hamar le kell zárni, hiszen jön az új hét és az új feladat, amelyre teljes erőbedobással kell koncentrálni. A vereségen addig érdemes merengeni, amíg a hibákat sikerül kiszűrni. Magyarán a siker a meccset követő egész héten viszi előre az embert, a vereséget viszont hamarabb le kell zárni, az ember kielemzi, megkeresi a hibákat, aztán lapozik, és már a következő feladatra figyel.

– Milyen a hangulat a Műkertvárosban?

– Nagyon jó. Ezzel a csapattal kapcsolatban nem közhely az, hogy a hangulat egyenesen családias. Mindenki segít mindenkinek, mindenki közösen dolgozik a közös célért. Jó látni, hogy hétvégenként kijönnek a meccsekre a családtagok, ugyanakkor mi is minden meccs után leülünk meccset nézni vagy beszélgetni, és nem is csak bajnoki meccsek, hanem hét közben, edzések után is. Öröm ide tartozni, és meggyőződésem, hogy ez is ki fog majd jönni a pályán.

– A hétvégén az Akasztót fogadjátok. Mire lehet számítani?

– Mi a másodosztályból jöttünk, és azt már most, öt forduló után látjuk, hogy itt, a vármegyei első osztályban már nincs olyan meccs, amire ne kellene külön felkészülni. Itt szoros meccseket vívnak a csapatok, nagyon gyakran nüanszok döntetnek, itt már nincs olyan, hogy a csapat lazábban teszi oda magát, és még így is sikerül nagy különbségű győzelmet aratnia. Ezt már látjuk. Újoncok vagyunk, meg kell mutatnunk azt, hogy mi ide tartozunk, itt a helyünk. Úgyhogy az Akasztó ellen is teljes erőbedobással készülünk, ráadásul az Akasztó egy erős, jó csapat, amely bárki ellen képes győzelmet aratni. Szeretnénk ellenük minél jobb eredményt elérni. Várjunk a szurkolóinkat ezen a hétvégén is, szükség lesz a segítségükre, hogy gyarapíthassuk a pontjaink számát.