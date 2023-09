A Kecskemét legrutinosabb játékosa, a csapattal az NB I.-et is megjáró Horváth Andor már a nyitányon Debrecenben is 9 gólig jutott, és alaposan begyújtotta a rakétákat a KSK elleni hazai derbin is, hiszen az első három gólt azonnal ő szerezte, csak ezután tudták a vendégek bevenni Markóczy kapuját (3–1). Forgács és Bodnár is csatlakozott a hazai kapitányhoz, míg a másik oldalon Nagy Szabolcs góljaival próbálta tartani a lépést a Szigetszentmiklós, de a 12. percben már 9–5-re lépett el a Kecskemét, amit a vendégek nem hagyhattak szó nélkül, így jött az időkérés.

Ennek meg is lett az eredménye, mert elkezdte ledolgozni a hátrányt a vendég gárda, 10–10-nél be is fogták a házigazdát. Szoros csata alakult ki, szinte támadásról támadásra változott innentől, hogy ki vezet éppen, Parzer révén mindenesetre a 20. perc végén először került előnybe a Szigetszentmiklós. Nagy hajrába kezdett viszont a Kecskemét, Szeverényi, Csuzi és Lukács is megvillant a szünetig, így 18–16-os állással vonulhattak öltözőbe a csapatok.