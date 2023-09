A fővárosiak két vereséggel vágtak neki ennek a találkozónak, míg a KNKSE már az első perctől kezdve dominálni próbált, hogy megtartsa hazai veretlenségét. Jámbor-Herceg két góljával indult az összecsapás, majd Szabó Bettina volt eredményes a vendégektől. Ezután Megyesi, Moharos és Vuletity is betalált és a kecskemétiek elkezdték kiépíteni a nagyobb előnyüket. A fiatal Vásáreczki is gólt lőtt, majd Moharos újabb találata után a 10. percben már 10-3 volt az állás. Hiába a BVSC időkérése, a 18. percre már kétszámjegyű fórt épített ki a Kecskemét, 15-5. Ekkor 4-0-s futással zárkózott a vendégsereg, és a KNKSE is időt kért. A félidőben 19-12 volt az állás.

A második félidő is úgy kezdődött, mint az első, Jámbor-Herceg két góljával. Elképesztő rohanással indított a KNKSE, tíz perc alatt kilenc gólt ért el, ezzel szemben csak négyet kapott és így lényegében le is zárta a meccset. Ebben főszerepet vállalt a kecskeméti kapuban Szegedi, aki az egész találkozón szenzációsan védett. Végül 52 százalékos védési hatékonysággal zárt. Mellette Jámbor-Herceget is ki lehet emelni, aki 17 gólig jutott. Negyedórával a vége előtt már 15 találat volt a hazai előny, és a mérkőzés utolsó negyedében még erre az előnyre is rá tudott pakolni a házigazda, amely végül 37-20-ra győzött.

– A vártnál könnyebb mérkőzést játszottunk. A múlt héten elkövetett technikai hibák számán tudtuk csökkenteni, de emellett a védekezésünk, valamint a kapusteljesítményünk stabilitását magasan tudtuk tartani. Ezek a tényezők vezettek a meggyőző különbségű győzelemhez, amihez mindenki hozzá tudott tenni – értékelt Bíró-Kisjuhász Petra, a KNKSE trénere.

Kecskeméti NKSE – BVSC-Zugló 37-20 (19-12)

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok. V: Kiss Bence, Kiss József

A KNKSE gólszerzői: Jámbor-Herceg 17 (3), Vuletity 5, Moharos 3, Czenczik 3, Palotás 2, Megyesi 2 (1), Árvai 2, Kovács E. 1, Nagy E. 1, Vásáreczki 1.

Kiállítások: 4 perc, ill. 10 perc

Hétméteresek: 8/4, ill. 8/7