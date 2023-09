Kivételesen csütörtök este lép pályára a bajnokságban a két együttes, ugyanis a magyar válogatott vietnámi túrája miatt előrébb hozták a forduló játéknapját. Négy fordulót követően a hírös városiak 6 ponttal a 6. pozíción állnak, míg aktuális ellenfelük egyelőre nem szerzett egységet a pontvadászatban. A korábban Kecskeméten is játszó Boznánszky Gábor gárdája viszont megmutatta, hogy a legjobbak ellen is tudnak stabil játékot produkálni, hiszen a Haladás és az MVFC is megszenvedett ellenük, még ha ez nem is párosult jó eredménnyel. A címvédő szombathelyiek csak 6–4-re tudták legyűrni az MFA-t, míg a Berettyóújfalu is csak 3–1-re nyert idegenben. Igaz, az Újpest otthonában 9–2-re kaptak ki a fiatalok, míg az újonc Maglód is legyűrte 4–2-re a kecskemétiek aktuális riválisát. Az SG Kecskemét Futsal győzelemmel kezdett az Aramis ellen, ezt követően azonban a Nyírbátortól és a Veszprémtől is kikapott, így két vereség után a legutóbbi bajnokin fontos győzelmet zsebelt be Debrecenben. Ez az utat szeretnék folytatni a pontok begyűjtésével most is.

A két együttes az előző idényben kétszer csapott össze az alapszakaszban, akkor a kecskemétiek nagyon magabiztos győzelmeket ünnepelhettek. Hazai pályán 6–0-ra, idegenben 6–1-re nyertek a „kék oroszlánok”. Intő jel kell legyen azonban a Nyírbátor elleni bajnoki, hiszen egy hasonlóan nagy különbségekkel legyőzött ellenféltől kaptak ki végül a hírös városiak a második fordulóban idegenben. Tudja ezt Marko Gavrilovic is, aki szerint nagyon komolyan kell venni az ellenfelet, pláne annak tükrében, hogy sérülések is nehezítették a gárda helyzetét az utóbbi hetekben.

– A Magyar Futsal Akadémiát fiatal és tehetséges játékosok alkotják, akárcsak a mi csapatunkat, úgyhogy elmondható, hogy egy lüktető összecsapásra van kilátás csütörtökön. Az idei pontvadászatban még nem gyűjtöttek pontot, de ettől függetlenül nagyon komolyan kell vennünk őket, ha a három pontot itthon szeretnénk tartani. A Debrecen elleni siker sokat jelentett számunkra, és bízom benne, hogy lendületet ad a folytatásra. Még van egy-két kérdőjel mindig az összeállításunkat illetően. Reménykedem benne, hogy minél többen bevethetőek lesznek a válogatott szünet előtti fordulóban. Csapatként kell küzdenünk, és maximálisan koncentrálni a siker érdekében. Szurkolóink támogatására számítunk ezúttal is. Fontos lesz, hogy ott legyenek mellettünk – mondta a mérkőzés kapcsán Marko Gavrilovic, az SG Kecskemét Futsal sportigazgatója.

Az SG Kecskemét Futsal Club–Magyar Futsal Akadémia találkozó csütörtökön 18 óra 30 perckor kezdődik majd a Messzi István Sportcsarnokban.