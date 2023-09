Ötödik alkalommal rendezte meg a Jogging Plus Sportegyesület a már hagyományos Ludas Matyi Futamát, amelyre több mint 350-en neveztek. A versenyt Balla László alpolgármester nyitotta meg, aki örömét fejezte ki, hogy megduplázódott az indulók száma az előnevezőkhöz képest. De annak is örült, hogy egyre több fiatal gondolja azt, hogy elindul egy-egy ilyen kiskunfélegyházi eseményen. A bemelegítést Nemcsok Anna irányításával tarthatták meg az indulók, aki a Jogging Plus Sportegyesület új atlétaedzője.

A legkisebbeknek, az óvodásoknak a Kisliba-futam keretében 200 métert kellett teljesíteniük. Talán ez volt a legnépesebb mezőny, mert akár nyolcvanan is lehettek. A már iskolás gyerekek a Ludas Matyi-futamban bizonyíthattak négyszáz méteres távon. Őket követték a Gúnár-futamosok, akiknek már ezer métert kellett teljesíteni, csak úgy, mint a Döbrögi-futamosoknak. Az előbbiek 12–14 évesek, az utóbbiak 15 év feletti iskolások voltak. A leghosszabb távot, a három kilométert választók az Ispán-futamban indultak. Itt külön választották a 2006 és annál fiatalabb, valamint a 2005 és annál idősebb korosztályt. Nekik a Kossuth utcán három kört kellett megtenniük.

Voltak olyan futók, akik nemcsak saját korosztályukban álltak rajthoz, de a leghosszabb távot is teljesítették, sőt, ott is felállhattak a dobogóra.

Minden befutó kapott apró ajándékot, kulcstartót vagy fakanalat, csokit, üdítőt, Fornetti-süteményből pedig annyit ehetett, amennyit akart. Természetesen megfelelő folyadék is rendelkezésükre állt a futóknak. A helyezettek éremjutalmazásban is részesültek.