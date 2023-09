Szalai Tamás hivatása szerint erdész és vadász, a sportlövészet a hobbija. Alig három éve kóstolt bele a sportágba és mára a világ legjobbjai közé küzdötte fel magát.

Mint a fiúk általában, Tamás is egészen kisgyermekkora óta vonzódik a fegyverekhez. Kisiskolás volt, amikor először légpuskával lőhetett. Ez a vonzalom azonban úgy tűnik már élete végégi elkíséri – mondta a fiatal tehetség, aki kisgyermekként a vadászokkal is szívesen járta az erdőt-mezőt, ismerkedett az állatokkal, a természettel. Sörétes puskát viszont középiskolásként vett először a kezébe az iskolai lőgyakorlatok során.

Elmondta, a nagypapája biztatására választotta az erdész és vadgazdálkodási technikus szakmát. A technikusi bizonyítvány megszerzése után agrármérnöki képzésre jelentkezett, januárban diplomázik.

A koronglövészettel a vadászati készségeit szerette volna fejleszteni, ezért kezdett el kijárni a helyi koronglövő pályára. A lőtér vezetője, Farkas Mihály azonnal meglátta benne a tehetséget és a kezdetektől edzőként segíti a fiatal sportoló felkészülését. A görögországi világbajnokságon egyébként Farkas Mihály is megmérettette magát, korcsoportjában 10. helyezett lett – mondta büszkén a tanítvány, Szalai Tamás. Arról is beszámolt, hogy nagy segítség volt a felkészülésben az is, hogy eredményeit látva támogatóra talált. Ez azért sem mellékes, mert a sportlövészet elég költséges sport. Tavaly januárban kereste meg egy budapesti lőszer- és fegyverforgalmazó cég, amely felajánlotta a támogatását: fegyverrel, lőszerrel, egyéb felszereléssel segítik a felkészülést. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy megvalósult Tamás álma, bekerült a válogatott csapatba és Magyarországot képviselhette a világbajnokságon. Csapattársai Szerdahelyi András és Jéri Tamás voltak.

A világbajnokságra a Magyar Nagydíj és az Országos Bajnokságon való eredményes részvétellel lehetett kvalifikálni.