A kecskemétiek az első körben Debrecenben léptek pályára, ahol sokáig vezettek is az első félidőben, de a hazaiak folyamatosan zárkóztak. Szünetben már a DEAC-nál volt az előny, amit nem is engedett ki a házigazda a kezéből, így 29–27-re meg is nyerte az összecsapást. A Szigetszentmiklós számára sem indult ideálisan az idény, hiszen hazai pályán maradt pont nélkül a KSK, mely 25–30-ra kapott ki az Ajkától.

A Kecskemét az előző idényben főleg hazai pályán szerepelt kiválóan, így saját szurkolói előtt most is bizakodhat a házigazda, melynek vezér továbbra is Horváth Andor, aki a nyitányon 9 találatig jutott el rögtön. Szinte megjósolhatatlan, mire mennek egymás ellen ezúttal a felek, hiszen teljesen ellentétes eredmények születtek tavalyi összecsapásaikon. Szigetszentmiklóson 43–30-ra nyertek a hazaiak, de aztán a visszavágón a kecskemétiek örülhettek 35–26-os sikernek. Ezt alighanem aláírnák most is a hírös városi játékosok és szurkolók. Egy dolog biztos, aki ismét pont nélkül marad, az igen nehéz folytatásra számíthat nyeretlenül.

A Kézilabda Kecskemét–Szigetszentmiklósi KSK NB I./B-s bajnoki találkozót péntek este 19 órakor rendezik a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban.