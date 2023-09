A második helyen a Madaras áll, amely a Borota második csapatát győzte le 6–0 arányban. A hazai csapatból Jurity Adrián négyszer volt eredményes. A tabella harmadik helyét e pillanatban a Dunagyöngye SK foglalja el, a szeremleiek a Kelebiát győzték le hazai pályán 6–2-re. Bravúros győzelmet aratott hazai pályán a Kisszállás, a Bácsborsódot győzték le 1–0 arányban Mintál Dominiknak a 19. percben szerzett góljával.

– A vártnak megfelelően éles, küzdelmes mérkőzést játszottunk a jól felkészített, jó erőkből álló bácsborsódi futballisták ellenfeleként – értékelte csapata sikerét Tóbis Zoltán, a Kisszállás szakvezetője. – A csapatom az irány tekintetében pozitív változáson ment át mind mentálisan, mind játéktudás, felfogás tekintetében. Ezt tükrözi a masszív védekező munka jó kivitelezése, amelyből gyors támadásokat és eredményesebb támadásbefejezéseket tudunk már vezetni, egyre nagyobb számban. Ennek eredménye a 19. percben 1–0-s vezetést eredményezett. A gól megfogta az ellenfelünket és több lehetőségünk is követte. Ellenfelünk a második félidőben, mezőnyben fölénk kerekedett, de ezt gólra nem tudták váltani. Örömmel tölt el, hogy a csapatomban többen is képesek kiemelkedő teljesítményt nyújtani a szépszámú közönségünk nagy örömére, többek között a kapusunk, Malustyik Máté, és a gólfelelősünk, Mintál Dominik. Minden játékosomnak gratulálok, kívánom nekik, hogy maradjanak ezen az úton, ami szép sikerekhez vezetheti őket. Ellenfelünknek ugyanakkor véleményem szerint sok sikerben lesz része ebben az idényben, nem sokan tudnak majd pontot rabolni tőlük. A szerencse talán most nekünk kedvezett jobban. Minden jót kívánok a bácsborsódi csapatnak, vezetőiknek! Az ezúttal hiányos létszámú játékvezetői stábnak is gratulálok, hogy egy ilyen éles, nehéz meccset jól és korrekten vezettek – jelentette ki.

Vármegye III. Déli csoport: Kisszállás–Bácsborsód 1–0, Bács­bokod–Katymár 1–2, Ken­de­res–Felsőszentiván 2–1, Madaras–Borota II. 6–0, Dunagyöngye SK–SÉJ Alapít­vány Kelebia 6–2, Hercegszántó–Bácsalmás II. 0–1, Gara–Tataháza 9–0.

Az Északi csoportban négy csapat áll két győzelemmel és hat ponttal a tabella első négy helyén, az élen a Pálmonostora, amely a Vasutas vendégeként győzött. Most már biztos, hogy nem egyszeri fellángolás volt a Jászszentlászló rajtja – Ladánybenén tudott nyerni a nyitófordulóban Berczeli Dénes csapata –, miután hazai pályán a Kerekegyháza második csapatát győzték le 4–1 arányban, Gera Szabolcs és Kovács Gábor két-két góljával. Megszerezte a második győzelmét a Tiszaug hazai pályán a Bugac ellen, valamint az Ágasegyháza a Katonatelep vendéglátójaként, mind a két társaság 2–1-es sikerrel tartotta otthon a pontokat. Bemutatkozott Bács-Kiskun vármegyében a Tiszasas, a viharos mérkőzésen a hazaiak szereztek vezetést, a Ballószög a 79. percre 3–1-re fordítani tudott, a hajrában aztán Benke Márk két góljával otthon tartotta az egyik pontot a Sas. Az 52. percben nem mellékesen mind a két brigád megfogyatkozott, egy-egy kiállításnak köszönhetően. 5–1-es, a Helvécia felett aratott győzelemmel feledtette a gyengén sikerült rajtot a Ladánybene, Csikós Dávid négyszer talált a vendégek kapujába.

Vármegye III., Északi csoport: Vasutas SK–Pálmonostora 1–3, Tiszaalpár–Fülöpjakab 2–1, Ladánybene–Helvécia 5–1, Jászszentlászló–Kerekegyháza II. 4–1, Tiszaug–Bugac 2–1, Tiszasas–Ballószög 3–3, Jakabszállás–SC Hírös-Ép II. 0–2, Ágasegyháza–Katonatelep 2–1.

A Közép csoport éllovasa, az Akasztó FC II. ezúttal sem tudott nyolcnál kevesebb gólt rúgni, ezúttal a szabadszállásiak bánták Tóth János csapatának a góllövő kedvét. Varga Milán négyszer talált a kapuba, Palla Lajos pedig mesterhármast szerzett a hazai csapatban. A második helyen áll a Bócsa, amely szintén nagy góllövő kedvről tett tanúságot a 2. fordulóban is. 5–0 arányban győztek a Tabdi vendégeként. Két bajnok találkozott Soltvadkerten, a Közép csoport bajnoka, a Vadkert FC STE II. és az Északi csoport aranyérmese, a Fülöpszállás, amely az őszt már a Közép csoportban kezdte. A mérkőzés elején Csordás Zoltán góljával a vendégek vezettek, de a hazaiak fordítottak 3–1-re, a félidei 3–2-t Tóth Szabolcs állította be. A 87. percben aztán Kővári Csaba megszerezte a saját maga harmadik, a csapata negyedik gólját, így 4–2 arányban győzött a Vadkert.

A legnagyobb rangadót Kunfehértón vívták, ahol a tavalyi ezüstérmes a 4. helyre befutó Kaskantyút fogadta. Igazi rangadó volt tehát ez a mérkőzés a javából, és az is lett. Mindjárt a kezdés után intenzív és kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, az első gólt a vendégek szerezték harmincöt percnyi játék után. Akkor Lasztovicza Ákos robogott el a jobb oldalon, középre adott, ott Kovács Zsolt átvette, és egy csel után a hosszú sarokba lőtt, 0–1. Hat percre rá a kunfehértóiak vezettek egy lendületes akciót, és a beadást követően Grácz Roland lőtt a 16-osról a vendégek kapujába, 1–1. A második játékrész elején a hazaiak háromszögeztek a kezdőkör tájékán, de elvétettek egy passzt, a labda Kovács Zsolthoz került, aki lestoppolta, majd miután érzékelte, hogy a hazai kapus a 11-es pont tájékán helyezkedik, egyből, a kezdőkörből kapura bombázott, a labda pedig a léc alatt csapódott a hálóba, 1–2. Az 56. percben szabadrúgáshoz jutott a Kunfehértó a saját térfelén. A gyorsan elvégzett pontrúgással sikerült meglepniük a vendégeket. Az előrevágott labdát követően a félpályán egy érintéssel Grácz Rolandot indították, aki rávezette a kapusra, elhúzta mellette, majd az üres kapuba helyezett, 2–2. A slusszpoén, azaz a mérkőzést eldöntő találat a 73. percben esett. A bal oldalon szabadrúgáshoz jutott a Kasi. Kovács Zsolt az oldalvonal közeléből kapura bombázta a labdát, ami Gerner Dánielről kipattant, Tratter Tibor pedig könyörtelenül a kapuba bombázott, 2–3. Újabb gól már nem esett, így némi meglepetésre mind a három pontot elvitte a Kaskantyú a kunfehértói oroszlánbarlangból.

– Nem a legjobb előjelekkel indultunk Kunfehértóra, ugyanis meglehetősen sok volt a hiányzó – értékelt a mérkőzést követően Virág Tibor, a Kaskantyú szakvezetője.

– A csapaton belül volt háromnapos legénybúcsú, amelyen sokan részt vettek, Kiskőrösön pedig városi napok voltak, amely néhány játékosunkat túlságosan megviselt.

Így aztán mindössze tizenegyen indultunk el a mérkőzésre, azaz csere nélkül álltunk ki a jó játékerőt képviselő, tavalyi ezüstérmes, négy-öt cserével felálló Kunfehértó otthonában. De már a mérkőzés elején is éreztük, hogy nem nőnek fölénk a játékban. A vezetést is sikerült megszereznünk, sőt, a hazaiak hiába egyenlítettek, újra meg tudtuk szerezi a vezetést. Nagy örömmel láttam, hogy bár a hazaiak hoztak be gyors, veszélyes fiatalokat, de mi álltuk a sarat. Hátul a védelem nagyon jól teljesített, Kovács Zsolti remekül irányított a középpályán. Mondanám, hogy addig, amíg erővel bírtuk, de hát örömmel láttam, hogy egészen a végéig bírtuk erővel. A lefújás után mondtam is a srácoknak, hogy ez igazi csapatmunka volt. A társaságnak végig volt tartása, és meggyőződésem, hogy szép reményekre jogosíthat minket, hogy tizenegy emberrel is sikerült ilyen szép meglepetést okoznunk.

Kunfehértó KSE – Kaskantyúi FSE 2–3 (1–1)

Kunfehértó, vezette: Fekete Sándor (Szabó Gábor)

Kunfehértó: Gerner – Máté-Tóth, Bogdán (Mike 79.), Hajdu, Grácz L., Délceg, Babud, Grácz R., Szklár, Tóth Z. (Komlós 57.), Németh.

Kaskantyú: Vereb – Oroszi, Tratter, Záhonyi, Kovács Zs., Varga, Lasztovicza, Szabó K., Bobek, Száhn, Bánszki. Technikai vezető: Virág Tibor.

Gól: Grácz R. a 41., az 56., illetve Kovács Zs. a 35., a 47., Tratter a 73. percben.

Sárga lap: Hajdu 46., illetve Záhonyi 44. perc.

Vármegye III., Közép csoport: Kunfehértó–Kaskantyú 2–3, Kiskőrösi LC II.–Szank 3–0, Vadkert II.–Fülöpszállás 4–2, Tabdi–Bócsai BL SE 0–5, Balotaszállás–Kecel II. 5–0, Izsák–Kecel Senior 3–1, Akasztó FC II.–Szabadszállás 8–0.

A Nyugati csoportban az éllovas a bajnoki címvédő Dunapataj, Fajszon arattak 4–1-es győzelmet. Megnyerte a második meccsét a Szalkszentmárton, Dunavecsén győztek 9–1 arányban, Mazán Balázs mesterhármassal vette ki a részét a sikerből. 6–2-re győzte le hazai pályán a Harta második csapatát az Uszód, Madzin István háromszor is betalált. A Foktő kettes számú csapatát győzte le hazai pályán a Miklósi GYFE, Kiss Szabolcs és Pál Attila góljaival 2–0-ra. A kunszentmiklósiak még nem kaptak gólt az őszi idényben. Császártöltésen tudott győzni 8–2 arányban a Szakmár – Dobler Bence mesterhármassal járult hozzá a sikerhez.

Vármegye III., Nyugati csoport: Fajsz–Dunapataj 1–4, Dunavecse–Szentmárton 1–9, Miklósi GYFE–Főnix SE Foktő II. 2–0, Uszód KSE–Harta II. 6–2, Császártöltés–Szakmár 2–8, Hajósi FC–Bátya 1–3.

Vármegye III., Déli csoport

1. GARA 2 2 0 0 15–2 6

2. DUNAGYÖNGYE 2 2 0 0 8–2 6

3. KATYMÁR 2 1 1 0 6–5 4

4. KENDERES 2 1 1 0 6–5 4

5. BÁCSBORSÓD SK 2 1 0 1 8–1 3

6. BÁCSBOKOD 2 1 0 1 5–2 3

7. MADARAS 1 1 0 0 4–2 3

8. KISSZÁLLÁS 1 1 0 0 1–0 3

9. BÁCSALMÁS II. 2 1 0 1 3–6 3

10. BOROTA II. 1 0 0 1 0–2 0

11. FELSŐSZENTIVÁN 2 0 0 2 3–6 0

12. KELEBIA 1 0 0 1 2–6 0

13. HERCEGSZÁNTÓ 2 0 0 2 0–9 0

14. TATAHÁZA 2 0 0 2 0–13 0

Vármegye III., Észak

1. PÁLMONOSTORA 2 2 0 0 7–1 6

2. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 2 2 0 0 8–3 6

3. TISZAUG 2 2 0 0 6–2 6

4. ÁGASEGYHÁZA 2 2 0 0 6–3 6

5. LADÁNYBENE 2 1 0 1 7–5 3

6. SC HÍRÖS-ÉP II. 1 1 0 0 2–0 3

7. BUGAC 2 1 0 1 4–3 3

8. KATONATELEP 2 1 0 1 4–3 3

9. TISZAALPÁR 2 1 0 1 2–5 3

10. BALLÓSZÖG 2 0 2 0 7–7 2

11. TISZASAS 1 0 1 0 3–3 1

12. VASUTAS SK 2 0 1 1 5–7 1

13. FÜLÖPJAKAB 2 0 0 2 3–6 0

14. JAKABSZÁLLÁS 2 0 0 2 1–5 0

15. HELVÉCIA 2 0 0 2 2–8 0

16. KEREKEGYHÁZA II. 2 0 0 2 2–8 0

Vármegye III., Közép csoport

1. AKASZTÓ II. 2 2 0 0 16–0 6

2. BÓCSA 2 2 0 0 13–1 6

3. VADKERT II. 2 2 0 0 7–2 6

4. KASKANTYÚ 2 2 0 0 8–4 6

5. KISKŐRÖS II. 2 1 0 1 5–5 3

6. KUNFEHÉRTÓ 2 1 0 1 5–5 3

7. FÜLÖPSZÁLLÁS 2 1 0 1 6–7 3

8. IZSÁK 2 1 0 1 3–4 3

9. BALOTASZÁLLÁS 2 1 0 1 6–8 3

10. KECEL II. 2 1 0 1 3–5 3

11. TABDI 2 0 0 2 3–9 0

12. SZANK 2 0 0 2 0–6 0

13. SZABADSZÁLLÁS 2 0 0 2 2–11 0

14. KECEL SENIOR 2 0 0 2 1–11 0

Vármegye III., Nyugati csoport

1. DUNAPATAJ 2 2 0 0 17–1 6

2. SZENTMÁRTON 2 2 0 0 13–2 6

3. USZÓD 2 2 0 0 12–2 6

4. MIKLÓSI GYFE 2 2 0 0 4–0 6

5. SZAKMÁR 1 1 0 0 8–2 3

6. BÁTYA 2 1 0 1 3–3 3

7. CSÁSZÁRTÖLTÉS 2 1 0 1 5–9 3

8. D.-BENEDEK 1 0 0 1 1–3 0

9. FAJSZ SE 1 0 0 1 1–4 0

10. HARTA II. 1 0 0 1 2–6 0

11. HAJÓS 2 0 0 2 2–7 0

12. FOKTŐ II. 2 0 0 2 0–8 0

13. DUNAVECSE 2 0 0 2 1–22 0