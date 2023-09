Koch Tamás, a bajaiak trénere már a meccs előtt is elmondta, nincsenek könnyű helyzetben, ugyanis rengeteg a sérültjük, ami a bajnoki formájukon is meglátszik. Ennek ellenére a „halászlé csatát” igyekezett méltóvá tenni a hazai gárda, mely szűk húsz percig nem kapott gólt, ám ekkor Horváth Milán révén előnybe került a Szeged, majd nem sokkal a szünet előtt Gajdos Zsolt módosította 0–2-re az eredményt. A második játékrészben már nem adott sanszot a Szeged, mely az érthetően fáradó bajaiak minden hibáját büntette szinte. Fábiánkovits István kétszer is betalált, de Doncsecz, Acimovic és Könczey is eredményes volt, így a végeredmény 0–7 lett.

– Érződött természetesen a tudásbéli különbség, de próbáltunk szervezetten védekezni. Ez egy jó negyven percig sikerült is, addig egy gólon tudtuk tartani a Szegedet. A második félidőben már kijött, hogy egy nagyon jó NB II.-es csapattal van dolgunk. Elfáradtunk, ekkor már nem tudtunk annyi ellenállást kifejteni, mint az első játékrészben, ahol időnként még az ellenfél kapujáig is eljutottunk. Kicsit sajnálom, hogy nem tudtuk szorosabbá tenni a találkozót, de ebben most ennyi volt – értékelt Koch Tamás, aki azt is elmondta, hogy nagyjából 700 néző láthatta a helyszínen az összecsapást.

A tréner már előre tekint, egyrészt a vármegyei kupára, másrészt a bajnokságra is koncentrálhat még a gárda.

– Másfél hét múlva már a vármegyei kupa folytatódik számunkra, ahol most szerdán is játszottunk már. Emellett nagyon oda kell figyelnünk a bajnokságra, mert gyengén kezdtük az idényt, még gólt sem szereztünk. Jövő héten megyünk Kalocsára, ahol mindenképpen javítani szeretnénk. Az is egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, mert nagyjából hasonló erőt képvisel a mezőny, apró dolgok döntenek el egy-egy mérkőzést – tette hozzá Koch Tamás.

Bajai LC–Szeged-Csanád GA 0–7 (0–2)

700 néző. V: Práth (Gordos, Urgyán)

Baja: Sztruhák – Szolga (Pokker 83.), Fehér Z., Németi (Megyeri 63.), Knap, Bölcskei, Nébl (Urlauber 63.), Bányai (Dózsa 83.), Baladin, Mezőfi (Kereszi 42.), Szeibert. Vezetőedző: Koch Tamás

Szeged: Takács J. – Radics (Palincsár 46.), Acimovic, Prosser (Papp Á. 46.), Magyar (Nyári 51.), Gajdos (Fábiánkovits 46.), Könczey, Horváth M., Kővári, Doncsecz, Márkvárt. Vezetőedző: Aleksandar Stevanovic

Gól: Horváth M. (19.), Gajdos (38.), Fábiánkovits (49., 69.), Doncsecz (56.), Acomovic (59.), Könczey (76.)