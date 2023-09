A férfiaknál a Lajosmizse igazi rangadóra készült, hiszen a két kör után ugyancsak hibátlan Csömörhöz utaztak. Az első félidőben felváltva este a gólok, a Csömör végül minimális előnnyel vonult szünetre (16–15). A második félidő hasonló mederben kezdett el csordogálni, de a 40. percre végül a hazaiak négy gólos előnybe kerültek, ami döntőnek bizonyult, s végül 38–31-es sikert arattak.

A Kalocsa találkozója csupán 35 percig tartott a Dunaharaszti ellen. A végig kiélezett összecsapás 18–18-as állásnál szakadt végül félbe, mert a csarnok tetőszerkezete megadta magát és beázott.

– Az első félidőben semmi probléma nem volt a játékunkkal, a ziccerek nagy része azonban kimaradt, így a Dunaharaszti egy góllal vezetett a szünetben. Nyugodt voltam, mert működtek a játékaink, bíztam benne, hogy a második félidőben be tudjuk húzni a mérkőzést, de a 36. percben közbe szólt az időjárás és a csarnok tetőszerkezetének állapota. A játkvezetők az egyetértésemmel, felelősségteljes és jó döntést hoztak, amikor azt mondták, hogy balesetveszélyes a pálya, így tíz perc várakozás után lefújták a mérkőzést. Egyetértek ezzel, most majd új időpontot kell találnunk a találkozónak, melyet teljes egészében kell újra lejátszani – mondta Szvétek Balázs, a Kalocsai KC vezetőedzője.

A kalocsai tréner elmondta, a felkészülésük nem volt gördülékeny, ennek ellenére egy győzelemmel és egy vereséggel kezdték az idényt, ha a DMTK elleni találkozót nem számoljuk.

– Teljesen átalakult a bajnokság, ez azt eredményezte, hogy a jól megszokott dél-nyugati csoportból átkerültünk egy Pest környéki csapatok alkotta csoportba. Számunkra ez ismeretlen közeg, de persze próbáltunk információkat gyűjteni. Nem számítottunk könnyű csoportra, de amennyi előnye, annyi hátránya is van ennek. A csapatok nem igazán ismerik egymást, ők sem minket, mi se őket. A dél-nyugati csoportban már szinte kívülről tudták a klubok, hogy kinek milyen játékai vannak, vagy éppen egyes játékosok milyen döntéseket hoznak. A Hőgyész elleni telt házas rangadók persze hiányoznak egyelőre. Ami a célokat illeti, azzal már elégedett lennék, ha az első négy csapatba kerülnénk, de a realitás inkább a biztos bennmaradás. Hektikus felkészülésen vagyunk túl, nem voltunk még készen a bajnoki rajtra. Az első körben a Budai Farkasokkal játszottunk, kijött az, hogy a fiatalok egészen biztosan többet edzenek nálunk, sokat is futnak. Az első félidőben még vezettünk, de aztán folyamatosan a fáradtság jelei, amit ellenfelünk kihasznált, így nyert is. Erre valahol számítottam, így nem is törtem össze. Az Érd ellen úgy kezdtünk, hogy olyan jól talán még nem is játszott a csapat, amióta én vagyok az edző, hét góllal vezettünk a szünetben. Utána a saját magunk által diktált tempót nem bírtuk, feljött az ellenfél, ki nem kényszerített hibáink is voltak. A végén azért két gólt megtartottunk az előnyből. A válogatott szünet után majd a csoportból felfelé kilógó Százhalombattához látogatunk, de nem feltartott kézzel megyünk oda se – tette hozzá Szvétek Balázs.

A női bajnokságban a KNKSE magabiztosan gyűrte le a BVSC-t hazai pályán, Bíró-Kisjuhász Petra csapata 37–20-ra verte meg ellenfelét.

– A vártnál könnyebb mérkőzést játszottunk. A múlt héten elkövetett technikai hibák számán tudtuk csökkenteni, de emellett a védekezésünk, valamint a kapusteljesítményünk stabilitását magasan tudtuk tartani. Ezek a tényezők vezettek a meggyőző különbségű győzelemhez, amihez mindenki hozzá tudott tenni – értékelt a kecskeméti tréner.

A Bácsalmási PVSE Gyulára utazott, ahol Dankó Ervin együttese az első félidőben végig vezetett, így a szünetben is 18–19-es előnyben volt. A második játékrészt jobban kezdte a Gyula, mely tíz perc elteltével már kettő gólos előnybe került. Bár az utolsó tíz percnek előnnyel mehetett megint neki a PVSE, a hajrát a hazaiak bírták jobban, így 36–35-re nyertek.

Az NB II.-ben csak a nőknél rendeznek hétvégén fordulót, a Bácsalmás szombaton a Békéscsabát fogadja 16 órakor, míg a KNKSE vasárnap 11 órakor a Malév SC vendége lesz.