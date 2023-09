A kezdéssel egy időben eleredt az eső, ekkor még csak bemelegítő jelleggel. Nagy erőbedobással kezdtek a csapatok, náluk nagyobb elánnal csak a két edző vetette magát a küzdelembe, hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a két mesteren nem fog múlni a siker. Az első negyedórában három beadással veszélyeztetett a Bácsalmás, de igazi ziccerek nem alakultak ki, két pontatlan fejessel és egy veszélytelen lövéssel zárultak ezek az akciók. Úgy festett, hogy a Bácsalmás elsősorban ível és lő, a Kecskeméti LC pedig szövöget és lecsap. Mármint a labdára, ha teheti. Ilyen helyzetből született az első gól is. Bessenyei szerzett labdát és indította jobb oldalról a meginduló Pintyit, ő rávezette a kapusra, elpasszolta mellette, Koncsok már csak buktatni tudta, 11-es. A büntetőt Bessenyei végezte el, a jobb felső sarokba lőtt, 1–0. A 18. percben egy vendég előreívelésre kijött Halasi, fogta a labdát, de eközben lábbal a földre taszította Törököt, a játékvezető - a hazaik nagy meglepetésére - ezúttal is a 11-es pontra mutatott. Jó három perc telt el a büntetőrúgás elvégzéséig, Szabó Attilát nem zavarta meg a késlekedés, ballal a bal alsóba lőtt, 1–1. Jól tették a kecskemétiek, hogy a vélt vagy valós sérelem dacára a játékra koncentráltak. A 23. percben Pintyi szerzett labdát, Majorhoz passzolt, ő azonnal indította Bessenyeit, aki jobbról, 18 méterről a hosszú sarokba helyezett, 2–1. A 26. percben újra Selmeci indította Majort, aki a kapusra vezethette rá a labdát, Koncsok ezúttal menteni tudott. A 39. percben egy pofonegyszerű, de lendületes Pintyi-Major összjáték végén előbbi került helyzetbe, a védők szögletre tudtak menteni. A félidő hajráját megnyomta a Bácsalmás. A 44. percben Gabric végzett el szabadrúgást az oldalvonal mellől, erősen megtűzött, kellemetlenül pattanó labdáját Halasi másodszorra fogta.

A második játékrész is enyhe vendégfölénnyel indult, az 52. percben egy nagy bedobást követően egy már fejjel eleve csúsztatott labdát Kormos csúsztatott a jobb alsó sarok irányába, Halasi szépen védett.

A második játékrészben a Bácsalmás is igyekezett minél inkább szövögetni az akcióit, a hazaiak viszont továbbra is sok labdát szereztek, és vezettek azokból veszélyes akciókat. Eközben teljes erőből rákezdett az eső, a sötétség miatt felkapcsolták a pálya világítását. A 67. percben újra csak labdát csentek a hazaiak, Bessenyei révén, ő azonnal indította Fekete Andrást. Előtte ott volt az egész térfél, nagy lendülettel rávezette a kapusra a labdát, elhúzta mellette, majd az üres kapuba gurított, 3–1. A 73. percben történt először olyan, hogy a vendégek szereztek meg a hazai 16-os előtt egy könnyelműen kezelt labdát, Kormos volt a tettes, balról, 17 méterről centiméterekkel a bal alsó sarok mellé lőtt. Hat percre rá Pintyi mutatta be sokadik parádés elfutását, az alapvonalról középre adott, egy lövés után a vendégek szögletre mentettek. Két percre rá egy kipattanót Gabric emelt kapura egyből, Halasi a helyén volt. A 84. percben Mohácsi volt az, aki a saját térfelén igen szellősen kezelte le a labdát, Varga azonnal el is csípte, befutott balról az ötös sarkáig, középre passzolt, a labda a Fekete elől menteni igyekvő Szabó Attila lábáról a saját kapujába pattant, 4–1. A 87. percben Bessenyei ugratta ki Balázst, aki jobbról, éles szögből nem sokkal lőtt a hosszú sarok mellé. A 89. percben Miletic tört be a bal oldalról, az ötös sarkáig jutott, lapos lövését Halasi fogta. Ezen a napon ilyen arányban is megérdemelten győzött a szervezetten, jól játszó, sok ziccert kidolgozó hazai csapat az ezúttal csak a küzdeni tudása miatt dicsérhető Bácsalmás ellen.

A Bácsalmási PVSE

Fotó: Vincze Miklós

Márton Pál: – A sok munka, amit a felkészülés során befektettünk, az négy-öt hét után kezd kijönni. Tartottunk a Bácsalmástól. A jelenlegi gyenge helyezésük dacára olyan híreket kaptunk róluk, hogy harcos, küzdő csapat. Ennek megfelelően egész héten arra készültünk, hogy nagyon fegyelmezetten kell játszani. Sikerült egy sajátos játékstílust kialakítanunk. Ma nagyon jó százalékban tudtunk befutni az üres területekre, és ezekből nagyon sok helyzetet ki tudtunk dolgozni. A labdaszerzéseink után ma rendre veszélyes helyzeteket tudtunk kialakítani. Ennek köszönhetően hiába birtokoltam a labdát talán többet a Bácsalmás, magát a mérkőzést végig mi uraltuk.

Teslic Igor: – Nehéz, de próbálok úgy fogalmazni, hogy senkit ne sértsek meg. A hetedik évemet kezdem Bácsalmáson, és most már tapasztalatból mondhatom, hogy amikor rendesen odatesszük magunkat a felkészülés és az edzések során is, és megfelelő az edzéslátogatottság, olyankor tudunk eredményesek lenni. Ha az edzéslátogatottság alacsony, akkor annak ebben az osztályban ez az eredménye.

A Kecskeméti LC

Fotó: Vincze Miklós

Kecskeméti LC–Bácsalmási PVSE 4–1 (2–1)

Kecskemét, vezette: Bartucz Tamás (Tihanyi Gábor, Kócsó Tibor)

Kecskeméti LC: Halasi – Balázs, Récsei, Pintyi, Fekete A. (Szabó D. 84.), Major (Varga M. 63.), Selmeci (Varga G. 87.), Kele, Márki, Ónodi, Bessenyei. Vezetőedző: Márton Pál.

Bácsalmás: Koncsok – Bálity (Mohácsi 71.), Rajsli, Gabric, Patócs, Miletic, Szabó A., Kormos, Lipták, Pölhe (Patocskai 46.), Török (Rudics 80.). Vezetőedző: Teslic Igor.

Gól: Bessenyei a 15., a 23., Fekete A. a 67., Szabó A. (öngól) a 84., illetve Szabó A. a 21. percben.

Sárga lap: Halasi 18., Balázs 23., Fekete A. 28., illetve Koncsok 15. perc.