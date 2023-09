Nem kezdett megilletődötten a KTE, az első percekben Horváth két szabadrúgást is középre ívelhetett jobbról, az elsőt Dibusz ütötte el, majd a második Iyinbor fejéről pattant mellé. A 10. percben már hatalmas helyzet adódott, ekkor balról Szuhodovszki lőtte középre az állított labdát, amire Dibusz elindult, de a tömegbe csorgott le, Iyinbor aztán félfordulatból lőtt, de a vonalon álló védő menteni tudott. A 18. percben Szendrei volt erőszakos, fejjel meg is tolta a labdát a jobb oldalon, lapos beadására érkezett volna Horváth, de Dibusz jó ütemben vetődött ki. A 24. percben jött az első nagy hazai lehetőség, Ben Romdahn szögletét a röviden Zachariassen csúsztatta meg, de Varga fölé ütötte bravúrral a játékszert. Az utolsó negyedórára érezhetően mezőnyfölényt tudott kialakítani az FTC, a 35. percben két blokk után Sigér lőtt mellé távolról veszélytelenül, majd egy szöglet után Pesic húzta kapura a labdát akrobatikus mozdulattal, de Varga fogta. A hajrában is nyomni próbált a hazai gárda, Ramirez lövése azonban nem okozott veszélyt, a 43. percben azonban Zachariassen egy védelem mögé belőtt labdát bizony veszélyes helyzetből lőtt fölé. A hosszabbításban Lisztes is próbálkozott volna, de a kapu előtt tumultusból nem tudta kapura tenni a labdát, mely végül róla pattan mellé.

A második félidőre Zsótér Donát is érkezett, de nem ő, hanem Varga volt a főszereplő az 50. percben, aki egy hatalmas bravúrt mutatott be, Wingo lőtt ballal 13 méterről egy szöglet után.

A 54. percben Lisztes éles szögből tekert volna, ez viszont magasan kapu fölé szállt. A Ferencváros is váltott ezután, Varga és Abu Fani is érkezett, erősítve a támadó szekciót, mint a legtöbb gólt és gólpasszt jegyző játékosok hazai oldalon, míg a másik oldalon Tóth Barna jött. Továbbra is nagy taktikai csata jellemezte a meccset, inkább kisebb, mint nagyobb izgalmat adó lehetőségekkel. A 72. percben a mezőnyfölényben futballozó FTC meg tudta szerezni a vezetést, egy szögletre Sigér érkezett középen és a kapuba csúsztatott (1-0). A hajrában nagyobb lett a tempó, a KTE értelemszerűen minden lehetséges módon igyekezett egyenlíteni, ám a Ferencváros Dibusz vezetésével jól állta a sarat, a beívelt labdákat hatástalanította a védelem. Hazai kontrából még lett volna sansz a hajrában lezárni a mérkőzést, de Varga lemaradt a középre lőtt labdáról, így maradt az 1-0.

Ferencvárosi TC–Kecskeméti TE 1-0 (0-0)

Groupama Aréna, 7299 néző. V: Karakó (Georgiu, Szert)

FTC: Dibusz – Makreckis, Wingo, Abena, Ramirez – Ben Romdahn (Abu Fani 57.), Sigér – Marquinhos (Civic 87.), Zachariassen, Lisztes (Varga B. 57.) – Pesic (Botka 77.). Vezetőedző: Dejan Stankovic

KTE: Varga B. – Szűcs K., Iyinbor, Belényesi, Szalai, Zeke – Szuhodovszki, Vágó, Kiss B. (Zsótér 46.) – Horváth K. (Pálinkás 77.), Szendrei (Tóth B. 61.). Vezetőedző: Szabó István ű

Gól: Sigér (72.)

Dejan Stankovic, az FTC vezetőedzője: – A pontrúgás nagyon fontos része a játéknak, magam is sok meccset vesztettem el, vagy nyertem meg emiatt játékosként. AZ ellenfél is próbált ugyanúgy helyet találni a tizenhatosunkon belül. Voltak problémáink, sérültjeink, emiatt kevésbé tudtunk rotálni, ezért figyelnem kel la terhelésre is. Jó volt nézni a csapatomat, mert jó munkát végeztünk. A második félidőben kontrolláltuk a meccset, azok után, hogy az első 20-25 percben az elején ez nem sikerült, ha nem volt nálunk a labda. Ilyen erőltetett menetben a csapatszellem és a győzelem a legfontosabb két dolog, ez ma megvalósult.

Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője: – Az első 25 perc kifejezetten tetszett, megvoltak a támadásaink, de utána egész egyszerűen felőrölt minket a Ferencváros, ami egy nemzetközi kupa csoportkörében szereplő csapattól nem meglepő, normális, ha ez történik. Itt voltam az Ekl-csoportmeccsükön is, akkor is hasonló volt a forgatókönyv. Technikai fölényben voltak, birtokolták a labdát, ebben benne van, hogy idővel az egyik helyzetükből gólt szereznek. Ettől függetlenül a csapat nagyon keményen dolgozott, nem érheti szemrehányás a játékosokat, persze hiányérzetünk a helyzetek és a gólok számában természetes, hogy van. Ugyanakkor ma egy rendkívül erős csapattal játszottunk.