Az elmúlt időszakot megpróbálta jól kihasználni a Tisza-parti kisváros csapata. Egy előkészületi mérkőzést is játszottak az első osztályú Kecskeméti TE-vel, annak otthonában, és 2–0 arányban maradtak alul. A MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában pedig az NB III.-as Bicske csapatával találkoztak. Jó iramú mérkőzésen a találkozó hajrájában három góllal terhelték meg a hazaiak hálóját. A negyedik fordulóban a szintén másodosztályú Ajkát fogadják majd a Tiszakécskei Városi Sportcentrumban. A hosszabb szünetet az egyesület arra is kihasználta, hogy újabb játékosokat igazoljon. Grünwald Attila baloldali védő az NB I.-es Kecskeméti TE csapatától, Szőr Levente középpályás a szintén első osztályú Kisvárdától érkezett. Giorgi Gvishiani grúz utánpótlás-válogatott szélső védő és középpályás poszton vethető majd be. Bertus Lajosra szintén a középpályán számít majd Vas László vezetőedző. A Diósgyőrből érkező labdarúgó több első osztályú csapatnál: Puskás Akadémia, Paks, Mezőkövesd is megfordult. Az érkező játékosok remélhetőleg nagy segítséget jelentenek majd játékukkal a klubnak.

A vasárnapi ellenfél, a Budafoki MTE eddig jól szerepelt a bajnokságban. Az idáig lejátszott hét mérkőzésből négyet megnyertek, egy alkalommal döntetlent játszottak, kétszer pedig vereséget szenvedtek. A hosszabb szünet alatt Mezőkövesden készültek fel a MOL Magyar Kupa mérkőzésre. Az NB III. Észak-Kelet csoportját vezető Putnok FC-t győzték le egy tizenegyes­góllal, 1–0 arányban. Igaz, egy félidőn keresztül emberhátrányban játszottak, de így is továbbjutottak a negyedik fordulóba, ahol a szintén harmadosztályú VLS Veszprémet kapták ellenfelüknek.

Nem ígérkezik tehát könnyűnek a vasárnapi mérkőzés. – Ez alatt az idő alatt, míg nem volt bajnoki mérkőzés, arra törekedtünk, hogy a csapatjáték tekintetében előrelépjünk, mert nagyon nagy volt a fluktuáció. Az új játékosok megismerése, beépítése is fontos volt és természetesen a csapatformálás is, mondta Vas László. – Majd az eredmények fogják azt alátámasztani, hogy ez mit fog majd jelenteni. Játszottunk egy felkészülési mérkőzést a Kecskemét ellen, de nem arra készültünk, az a hét igazából másról szólt. A kupameccses hétnek is megvolt a célja, és most már benne vagyunk egy versenyritmusban. A bajnokságban három mérkőzést fogunk majd játszani egy hét alatt. Fontos volt az is, hogy a terhelés és a pihenés is hangsúlyban legyen. Tehát a csapatjátékon volt a hangsúly és azon, hogy megtaláljuk azt, hogyan tudunk eredményesek lenni.

A vezetőedző szerint az idő fogja majd eldönteni, hogy milyenek voltak az igazolások. Azok a játékosok, akik most újak, ugyanis hosszú ideig nem játszottak. Hiába a név, ha nincs mögötte játék. Vas László azt mondja, hogy azzal senki sem foglalkozik, hogy Grünwald Attila nem játszott egy éve, de Bertus Lajos sem, vagy legfeljebb egy-két meccset az NB III.-ban. Cipf Dominik, Márkus Attila fél éven, Benke Márk egy éven keresztül nem lépett pályára hivatalos mérkőzéseken, és Kiss Balázs sem játszott hosszú ideig. A mostani igazolások közül egyetlen olyan játékos sem volt, aki meghatározó lett volna saját csapatában, és ott végig játszott volna. Vas László úgy véli, hogy a szurkolóknak is meg kell érteni azt, hogy ez az időszak egy építkezési folyamat, nem megy egyik napról a másikra. Ezekhez a játékosokhoz idő, türelem kell, és még akkor sem biztos, hogy úgy fognak működni, ahogyan azt elvárnák tőlük, mert nem véletlenül voltak cserék a csapataiknál.

– Lehet azt mondani egy labdarúgóról, hogy jó, de ezek a játékosok lehet, hogy jó névnek számítottak három évvel ezelőtt, de kilencven százalékuk mind cserejátékos volt, amikor idekerültek, hangsúlyozta Vas László. – Több mint tíz új játékos kicserélődött, teljesen új keret van, ehhez meg kell találni a kulcsot, rájuk kell szabni a taktikát, és akkor leszünk eredményesek, ha ebbe bele is illenek. A taktikát a játékosokra kell igazítani, hogy meg tudják oldani a feladatot, mert nem biztos, hogy végre tudják hajtani az elképzeléseimet. Éppen ezért csak azt lehet, amire képesek a játékosok. Ez a hozzáadott, vagy az elvett érték az edzők részéről. Azt is figyelembe kell venni egy csapatépítésnél, hogy kész játékosokat kapsz, vagy olyanokat, akikben ugyan mocorog a játék, de hogy milyen állapotban vannak fizikálisan, mentálisan, azt nem tudod. Hogy lehet őket építeni, hogyan illeszkednek bele ebbe a közegbe, ami nálunk van, hogyan integrálódnak az öltözőben. Ez egy hosszú folyamat, de ezen dolgozunk, hogy ezek meglegyenek, és ezért volt jó ez a szünet, hogy ezekkel tudtunk foglalkozni, tette hozzá Vas László.

A vasárnapi ellenfélről, a Budafoki MTE-ről azt mondta a vezetőedző, hogy jó csapat, jó edzővel. Erős Gábor jól összeszedte őket. Kulturált, jó focit játszanak, de a másodosztályban teljesen mindegy, hogy ki az ellenfél, a Tiszakécskének mindenki ellen van esélye, nem lát olyan csapatot, aki ellen ne lenne. Senki ellen nem lehet kimenni úgy a pályára, hogy ő a favorit.

A Budafoki MTE–Tiszakécskei LC mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik a Budafoki MTE Sporttelepen.