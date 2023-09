A két együttes először pénteken csapott össze Ho Si Minh-városban, ez volt egyébként az új szövetségi kapitány, a spanyol Sergio Cabrera bemutatkozása is hivatalos mérkőzésen a kispadon. Az ötórás időeltolódás után megérkezve, szinte azonnal sor került a találkozóra, ami érezhető is volt a magyar játékosokon, ennek ellenére Dróth Zoltán góljával korán vezetést szerzett a gárda. A hazaiak még az első félidőben egyenlítettek. Mint később kiderült, ezzel ki is alakult az 1–1-es végeredmény igen korán.

Vasárnap következett a visszavágó, melyen viszont már magabiztos játékkal, 4–1-re nyert a magyar csapat, esélyt sem hagyva a vietnámiaknak. Vas, Nagy és Rábl mellett a kecskemétiek játékosa, Pál Patrik is eredményes volt a találkozón.