A címvédő Ferencváros az előző idényben éppen a Kecskeméti TE-t megelőzve szerezte meg újabb bajnoki címét, hiszen a lila-fehérek újoncként a második helyen zártak. Jó szívvel gondolnak vissza a hírös városban az FTC elleni találkozókra, hiszen a kecskemétiek otthon kétszer is 2–0-ra győzték le a zöld-fehéreket, emellett idegenben 1–1-es döntetlent játszottak.

A Ferencváros ezzel együtt bajnok lett, idén pedig a három fordulós rendszerben kétszer fogadhatja a Kecskemétet, így papíron kedvezőbb számukra a sorsolás. A KTE ráadásul pénteken is játszott, vasárnap pedig egy hasonlóan nehéz túra vár Szabó István együttesére Miskolcon a DVTK ellen. Egyetlen előnyük az lehet, hogy a Fradi csak vasárnap játszotta le legutóbbi mérkőzését, melyet 1–0-ra megnyert a Kisvárda ellen, így valamivel több ideje maradt készülni a hétközi bajnokira a kecskemétieknek. Az FTC a Klaksvik elleni botlást leszámítva egyébként remek formában van, az Ekl-selejtezőket hibátlan mérleggel vette a gárda, a Magyar Kupában is megerőltetés nélkül jutott tovább, a bajnokságban pedig a Puskás AFC elleni vereséget leszámítva, mind a négy mérkőzést behúzta, így vesztett pontok tekintetében jelenleg a legjobban áll. A KTE hullámzó az eredményeket illetően, három győzelemre három vereség jut eddig kecskeméti oldalon az NB I.-ben. A vendégek jelenleg csak az FTC elleni mérkőzéssel foglalkoznak, hiszen a Ferencváros kerete hemzseg a kiemelkedő képességű játékosoktól, és az új tréner Dejan Stankovic sem akar hibázni.

– A hangulat nem volt a legjobb a Mezőkövesd elleni mérkőzés után, a srácok lehajtott fejjel ültek, így alig vártam az első edzést.

Elmondtam nekik, hogy csodás közönségünk van, mely egy vesztes meccs után se bánt bennünket, sőt, bíztatnak inkább, így emeljék fel a fejüket. Ugyanazok a játékosok, akik tavaly voltak, nem változtak semmiben, ez egy rosszul sikerült találkozó volt. Több adatban is felülmúltuk ellenfelünket, de ami lényeges: támadások befejezésében, helyzetkihasználásban és tudatosságban fölénk nőtt ezúttal a Mezőkövesd, ezt el kell ismerni. Sportemberként gratulálnunk kell, de már itt a következő feladat, pontosabban feladatok az FTC, majd a DVTK ellen. Tovább tudtunk lépni érzésem szerint, most minden idegszálunkkal a Ferencvárosra fókuszálunk már. Becsülettel fel fogunk készülni és nem feltartott kézzel megyünk oda se. Ilyenkor a rotálás is jellemző a Ferencvárosra, hiszen tele vannak kitűnő játékossal, ebben az időszakban szinte képtelenség megtippelni, milyen összeállításban lépnek pályára. Csak a balhátvéd poszton ott van Civic, Ramírez, vagy éppen Pászka, de középcsatárként Varga Barnabás és Pesics is komoly minőséget képvisel, akár együtt, akár külön vannak a pályán, és a többi posztról még nem beszéltünk. Inkább csapatként próbálunk tehát készülni a Fradira, főleg a Kisvárda és a Cukaricki elleni meccseik alapján. Az egyértelmű, hogy a Ferencváros hazai pályán nyerni szeretne, magasan futballoznak, agresszívek, sok helyzetet alakítanak ki. A Kisvárda ellen ugyan csak 1-0-ra nyertek, de harmincnál is több kapura lövés, rengeteg pontrúgás jellemezte a játékukat. Fel kell tehát kötnünk azt a bizonyos fehérneműt – mondta Szabó István.

A Ferencvárosi TC–Kecskeméti TE mérkőzés szerdán 20 órakor kezdődik a Groupama Arénában a fővárosban.