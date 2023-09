Nehéz csata ár a Kecskeméti TE-re, hiszen a Debrecen otthonában sosem könnyű nyerni, a Loki ráadásul kifejezetten jól kapta el a rajtot ebben a szezonban is. A Nemzetközi kupában a DVSC ugyan súlyos, 5–0-os vereséggel búcsúzott hazai pályán a Rapid ellen, de a bajnokságban egészen a legutóbbi körig hibátlan volt Srdjan Blagojevic csapata. A Debrecen a Mezőkövesd, a ZTE és a Kisvárda legyőzése után, legutóbb az MTK-tól kapott ki a Nagyerdei Stadionban.

A Kecskemét is jól kezdte a bajnokságot, érdekesség, hogy lila-fehér szempontból is csak az MTK rondított bele az eddigi szép rajtba.A kék-fehérek ugyan legyőzték a KTE-t, de a Kisvárda, a Fehérvár és Puskás Akadémia is pont nélkül maradt a hírös városiak ellen korábban.

A két együttes az előző idényben fordulatos meccseket vívott. Debrecenben kétszer találkoztak, egy 1–1-es döntetlen után 2–1-re nyert legutóbb tavasszal a KTE, míg a Széktói Stadionban 2–2 lett a végeredmény.

A DVSC tele van kitűnő képességű, jelenlegi vagy volt válogatott labdarúgókkal. Elég csak Dzsudzsák Balázs nevét említeni, aki továbbra is a Loki játékának meghatározó szervezője a középpályán. Kecskeméti oldalon továbbra is hiányzik Nikitscher Tamás és Banó-Szabó Bence, azonban a PAFC ellen kénszerű okokból lecserélt Iyinbor Patrickra számíthat a szakmai stáb. Szabó István nem számít könnyű mérkőzésre.

– Arra számítok most is, hogy felfokozott hangulatban léphetünk pályára.

Vasárnap este az időjárás is kedvezni fog várhatóan a futballnak, ehhez adott egy kitűnő minőségű pálya és stadion.

Tavaly is kétszer utaztunk Debrecenbe, akkor egy döntetlent és egy győzelmet értünk el, Kecskeméten pedig 2-2-es döntetlen született. Mindhárom alkalommal nagyon nehéz dolgunk volt, rendre a döntetlen volt benne leginkább a levegőben, nagyszerű iram mellett. Nagyon jó csapatnak tartom most is a Debrecent, edző kollégám kitűnő munkát végez, ez egyértelműen látható. Nyáron a nemzetközi kupa miatt is kifejezetten figyeltük őket, szurkoltunk is nekik, hogy jussanak minél tovább. Minden csapatrészben adottak a megfelelő kvalitású, akár válogatott játékosok is. Jogosan végeztek tavaly a dobogón, és ebben az évben is komolyan beleszólhatnak majd az érmekért zajló csatába – mondta Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője.

A kecskemétiekhez kapcsolódó hír, hogy pénteken új játékos megszerzését jelentette be a klub, visszatért a Fehérvár FC-től Zeke Márió. A 23 esztendős balhátvéd a tavalyi szezont kölcsönben töltötte Kecskeméten, s bár szerették volna megtartani, a székesfehérváriak visszarendelték, az első három fordulóban játszott is. A két klub azonban végül megállapodott, ennek értelmében a játékos végleg visszatért Kecskemétre, a klub tájékoztatása szerint hosszú távra kötelezte el magát, miután megvásárolták játékjogát. Zeke Márió akár pályára is léphet vasárnap Debrecenben, amennyiben a szakmai stáb úgy határoz.

A Debreceni VSC–Kecskeméti TE találkozó vasárnap este 19 óra 30 perckor kezdődik a Nagyerdei Stadionban.