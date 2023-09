El tudott volna képzelni könnyebb ellenfelet is mindenki Kecskeméten első akadályként a Magyar Kupában, de a sors most sem bánt kesztyűs kézzel a lila-fehérekkel. A tavalyi idényben is rögtön az NB II.-es Tiszakécske, majd a Győr volt az ellenfél – utóbbi egyben a végállomást is jelentette – míg azt megelőzően is szinte azonnal NB I.-es riválist kapott még másodosztályú klubként a Kecskemét. A kiemelés ebben a körben még védi az élvonalbeli csapatokat, akik így nem kerülhetnek össze, de az NB II.-ből bizony már nagyon kellemetlen ellenfeleket lehet kapni. Ilyen a Soroksár is, mely tavaly az 5. helyen fejezte be a Merkantil Bank Liga küzdelmeit, de idén is a középmezőny elejéhez tartozik. Mindennek megvan persze az előnye, illetve a hátránya is, így a sorsolásnak is Szabó István, a KTE vezetőedzője szerint.

– A sorsolásnál ugyan nem voltunk Fortuna kegyeltjei, hiszen el tudtunk volna képzelni egy kevésbé erős riválist, de mindennek megvan az előnye és a hátránya is – mondta Szabó István. – A szurkolóink számára például biztosan nem hátrány, hogy nem kell átutazniuk az országot azért, hogy lássák a csapatot. Mi sem bánjuk ezt persze, emellett a soroksári pálya kiváló minőségű, minden adott a futballhoz. Véleményem szerint felkészültünk a találkozóra, melyen most nem pontokban, hanem továbbjutásban mérik az eredményt, történjen az a rendes játékidőben, vagy akár büntetők után. Számunkra az a fontos, hogy szeretnénk továbbjutni.

A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, és a kupában pont ezért az alacsonyabb osztályú csapatok is hatalmas motivációval vágnak neki egy-egy magasabb osztályból érkező rivális elleni csatának. Egy mérkőzésen a futballban el lehet tüntetni a különbségeket, ezt szeretné elkerülni a KTE. Éppen ezért nem valószínű, hogy tartalékolna bármelyik csapat a bajnokság miatt, már csak azért sem, mert nem hétközi fordulót rendeznek ezúttal.

– Véleményem szerint egyik csapat sem fog tartalékolni, hiszen egy teljes hét lesz a következő bajnoki fordulóig. Várjuk a találkozót, hiszen minket mindig az éltet, ha tétmeccset játszhattunk, az edzések és az edzőmeccsek nem adnak ugyanolyan élményt. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy nagyon fontos mérkőzés vár majd ránk a Mezőkövesd ellen hazai pályán a bajnokságban, de mi mindig csak az előttünk álló feladatra koncentrálunk, jelen esetben a Soroksár elleni kupameccsre. Szeretnénk továbbjutni, de így van ezzel szerintem a Soroksár is, mert egy meccsen előfordulhat bármi. Látjuk mi is, hogy nagyon jó játékosaik vannak, stabil rendszerben futballoznak, amire fel kell készülnünk – tette hozzá Szabó István.

A kecskemétiek trénere egyébként nagyon jó véleménnyel van az ellenfélről, illetve kollégájáról, a Soroksárt hat éve irányító Lipcsei Péterről is.

– Egy olyan ellenfelet kaptunk, mely évek óta nagyon stabil a másodosztályban. Hosszú ideje ugyanaz a stáb dolgozik a keret mellett Lipcsei Péter vezetésével, kiemelkedő eredményeket is elérnek, emellett a játékosokat is nagyszerűen képezik. A Ferencvárossal nagyon szoros szakmai kapcsolatban vannak, a náluk pallérozódó fiatal játékosok képességeiről személyesen is meggyőződhettem, hiszen Nagy Olivér is tőlük érkezett hozzánk nyáron, de a korábbi időszakból is lehetne mondani neveket. Személy szerint is nagyon jó kapcsolatban vagyok a stábjukkal, több emlékezetes mérkőzést is vívtunk már a múltban – tette hozzá Szabó István.

A két együttes túl sok tétmérkőzést még nem játszott egymással, az NB II.-ben négyszer futottak össze, legutóbb a 2021/2022-es szezonban. Akkor a KTE hazai pályán 5–2-re, idegenben pedig 3–2-re nyert. A soroksári meccs különösen fordulatos volt, hiszen bár kettővel is vezetett a Kecskemét, a vendégek felálltak, Belényesi Csaba azonban megszerezte végül a győztes gólt. Ehhez kellett az is, hogy a hazaiak büntetőt hibázzanak a hosszabbításban. Izgalmakból tehát nem volt hiány, alighanem most sem fogja könnyen adni magát a „Sori”. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, hosszabbítás, végső esetben büntetők után.

A Soroksár SC–Kecskeméti TE kupameccset péntek este 20 órakor rendezik a Szamosi Mihály Sporttelepen.