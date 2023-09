A vendégek eddig úgy szerepeltek a bajnokságban, ahogyan az elvárható tőlük. Az eddig lejátszott hat fordulóból hármat megnyertek, egy alkalommal döntetlent játszottak, kétszer pedig vereséget szenvedtek. Így tíz pontot szerezve a hetedik helyről várják a folytatást. A csapat ezen a héten jelentette be, hogy új szponzorral bővült az egyesület, aki az elkövetkezendő egy évben, 2024. június 30-ig ötvenmillió forinttal támogatja a klub férfi- és női labdarúgását, ami nagy segítség lesz a számukra. Ide vonatkozó hír az is, hogy a MOL Magyar Kupa 3. fordulójában a fővárosi csapat a Kecskeméti TE-t fogadja a Haraszti úton.

A Soroksár az elmúlt fordulóban a Nyíregyháza Spartacus SC ellen, hazai pályán 2–1 arányú vereséget szenvedett. Lipcsei Péter együttesének hálóját az a Holczer Ádám védte, aki a 2021/2022-es bajnoki évben a Tiszakécske kapusa volt, így sokat tud az ottani helyzetről. Igaz, azóta mind a két csapat keretében jelentős változások történtek, a tiszakécskeieknél két edzőváltás is, és az akkori játékosok közül csak nagyon kevesen vannak már a keretben. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a Soroksár ne a három pontért érkezzen a Tisza partjára. Lipcsei Péter évek óra irányítja a gárdát, és tanítványai biztos középcsapatnak számítanak.

A Tiszakécske az elmúlt három mérkőzését elveszítette, de úgy, hogy pontot, pontokat is szerezhetett volna, mind a három találkozóján. A hazaiaknál sajnos sérültek is nehezítik Vas László vezetőedző kezdőcsapatának összeállítását. Csáki Róbert és Pongrácz Viktor is hetek óta sérült, és vasárnap a Győr elleni találkozón Márkus Attila is súlyos sérülést szenvedett, akinek a lábát már meg is műtötték, így ő is hetekre, de lehet, hogy hónapokra kidőlt a sorból. Ettől függetlenül a csapat bizakodó, és természetesen szeretnék hazai pályán ismét győztesként elhagyni a játékteret. Nem lesz könnyű feladat a Soroksárt térdere kényszeríteni, de amennyiben az egész idő alatt mindenki jól koncentrál, és betartják a szakmai utasításokat, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a szurkolók ünnepelni fogják őket.

Zamostnyi Balázstól, az elmúlt évi hazai gólkirálytól azt kérdeztük, hogyan élték meg az elmúlt három vereséget? – Nagyon rosszul, és nagyon megviselte a csapatot. Jól kezdtük a bajnokságot, az első győzelem és a döntetlenek után is úgy éreztem, hogy nyernünk kellett volna. A Honvéd ellen az első félidőben jól játszottunk, de ott is vereség lett a vége. A Haladás elleni találkozó pedig rémálom volt, mert kicsúszott a kezünkből a három pont. A Győr ellen is voltak lehetőségeink, de nem tudtuk gólra váltani őket. Reméljük, hogy a rossz szériát minél előbb meg tudjuk szakítani, és újra elindulunk azon az úton, ahogyan kezdtük a bajnokságot.

– A következő ellenfelünk a Soroksár, a szakmai stáb feltérképezte őket, a csapat nagyon elszánt, mindenki érzi, hogy most nagyon kell egy győzelem, hogy megszakítsuk a rossz szériát, és el tudjunk indulni felfelé. Hazai pályán mindenképpen nyerni szeretnénk, ahogyan minden mérkőzésen is. Remélem, hogy legyőzzük a Soroksárt, és akkor egy kicsit megnyugszik a csapat, mert az nagy önbizalmat adhat nekünk. Sajnos több sérült játékosunk van, eddig is volt, de a Győr ellen Márkus Attila is hosszabb időre kidőlt. Ez is rányomja a bélyegét bizonyos dolgokra, mert rajta kívül meghatározó játékosaink is maródi listán vannak. Szerencsére lesznek majd olyanok, akik lassan visszatérnek, de most még csak azt mondhatjuk, hogy fogyott a bevethető létszámunk. Éppen ezért még jobban össze kell kovácsolódnunk, hogy akik megmaradtunk, még jobban küzdjünk egymásért és a sérült társainkért is. Reménykedünk abban, hogy minél hamarabb visszatérnek hozzánk, és játékra tudnak jelentkezni, tette hozzá Zamostny Balázs.

A Tiszakécskei LC–Soroksár SC labdarúgó-mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik a Tiszakécskei Városi Sportcentrumban.