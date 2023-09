A két klub gyakran vív edzőmeccseket, így volt ez nyáron is, amikor a kecskemétiek 3–0-ra nyertek a Tisza-partiak otthonában. Góljaikat Pálinkás Gergő, Kiss Bence és Májer Milán jegyezte akkor. A tét akkor sem nyomta a csapatok vállát, így lesz ez most is, hiszen inkább a terhelésen és gyakorláson lesz a hangsúly mindkét vezetőedző, Szabó István és Vas László számára is a pénteken 10 órakor kezdődő találkozón. A mérkőzést ezúttal a Széktói Stadionban rendezik, és a szurkolók számára is nyilvános lesz.

A két klubhoz kapcsolódó hír, hogy az átigazolási időszak utolsó napján egy transzferben is megállapodtak. A Tiszakécske az őszi szezon végéig, azaz 2023. december 31-ig kölcsönvette a KTE rutinos balhátvédjét, Grünvald Attilát. A 32 esztendős futballista 2019-ben még az NB III.-ban csatlakozott a kecskemétiekhez, és azt a bravúrt is elmondhatja, hogy mindhárom osztályban (NB III., NB II., NB I.) ezüstérmet szerzett lila-fehérben, ezalatt kereken 100 tétmeccsen lépett pályára, igaz, az idei szezonban még nem kapott lehetőséget. A kecskemétiek Bodor Zoltánt is kikölcsönözték ezen felül az NB III.-as Ceglédnek, őt viszont az idény végéig.