Csupán négy együttes maradt hírmondónak az NB II.-ben Bács-Kiskun vármegyéből, ezek a gárdák kivétel nélkül meg is kezdték szereplésüket a bajnokságban hétvégén.

A férfi vonalon a Mizse KC-nál változások is történtek a nyár folyamán, ugyanis a zsinórban két bajnoki címet szerző gárda éléről távozott Avar György vezetőedző, helyét a nyárig a női csapatot vezető Hollós Máté vette át, aki a nyitányon jól is mutatkozott be. A Lajosmizse már az első félidőben tetemes előnyt épített ki Túrkevén, a 10 találatig jutó Benke Viktor vezetésével már a szünetben 18–11-re vezettek a vendégek. A második félidőben sem csökkent a különbség, a címvédő könnyed sikerrel indította el az új szezont, a végeredmény 25–38 lett a G-csoportban.

A F-csoportban helyet kapó Kalocsai KC hullámzó mérkőzést játszott a Budai Farkasok otthonában. Szvétek Balázs csapata az első félidőben három gólos hátrányból is fel tudott állni, sőt, a félidőben 20–18-as előnyben volt a KKC. A második játékrész már nem sikerült ilyen jól, Vidók Patrik és Schmidt Raul piros lapjai után elfogyott a kalocsai előny, a hazaiak alaposan elhúztak, s végül 39–35-re nyerni tudtak a nyitányon.

A nőknél a Bácsalmási PVSE számára sem sikerült igazán szépre a rajt a H-csoportban, a rajton az Algyőt fogadta Dankó Ervin együttese. Az első játékrészben a vendégek két-három góllal folyamatosan vezettek, de a második félidő elején egyenlített a PVSE, innentől kezdve pedig sokáig fej-fej mellett haladtak a csapatok. A küzdelmes mérkőzés hajráját a vendégek bírták jobban, mert az utolsó tíz percbe lépve, 18–18 után egy 4–0-os rohanást is produkáltak, ami eldöntötte a találkozót. A vége 25–29 lett az Algyőnek.

A G-csoportban szerepel az NB I./B-től nyáron búcszúzó Kecskeméti NKSE, mely a nyitányon az ENUSE vendége volt. A kecskemétiek kapcsán meg kell jegyezni, hogy rögtön a csoport legnagyobb esélyesével találkottak idegenben, és ez bizony meg is látszott az eredményen. A szünetben már 26–15-re vezetett az ENUSE, mely végül 47–30-ra nyert.

A kecskemétiek új trénere, Bíró-Kisjuhász Petra szerint beigazolódott a papírforma az első meccsen, de a következő két fordulóban reális esélyük van arra, hogy megkezdjék a pontok és a győzelmek gyűjtögetését.

– Beigazolódott a papírforma, és a bajnoki címre pályázó hazaiak megérdemelten nyertek. Nekünk nem ők a közvetlen riválisaink, de azért szembetűnő volt, hogy sok volt a technikai hibánk, ami a vereségünket okozta. A következő két fordulóban két nagyon fontos hazai mérkőzés vár ránk, ahol kevesebb hibával reális lehet majd a pontszerzés – mondta a kecskeméti tréner.

Az NB II.-es csapatok közül a Kecskemét vasárnap 17 órakor a Vecsést fogadja, míg a Bácsalmás szombaton 16 órakor a Mezőtúrt fogadja. A férfiaknál a Lajosmizse ismét idegenben, szombaton 14 óra 30 perckor Dabason lép pályára, míg a Kalocsa a Kőrösi KDSE-t látja vendégül vasárnap 17 órakor.

A vármegyei bajnokságokban megszokhattuk, hogy rendre éles, izgalmas és szoros meccseket vívnak a csapatok, a bajnoki címre rendre többen is bejelentkeznek. Ez szűrhető le a hétvégi rajtból is.

A férfi bajnokságban az előző idényben például a kalocsai fiatalok nyerték meg némi meglepetésre a bajnokságot, most azonban a nyitányon 37–22-es vereséget szenvedtek el Kiskunmajsán. Az újonnan formálódó Kecskemét (NJE-Euroscale Group) nagyon szoros csatára kényszerítette az NB II.-ből kieső Kiskőröst, de a bravúr végül elmaradt, a vendégek 23–24-re nyertek. A Kiskunhalasi UKSC biztos sikerrel kezdett a Soltvadkerti KUSE ellen (35–21), a frissen nevező kalocsai Gézengúz UKC pedig 31–28-as győzelemmel mutatkozott be otthon a Soltvadkerti TE ellen.

A nőknél úgy kezdett a címvédő Nemesnádudvar, ahogy illik, hiszen 30–21-re megverte az STE-t. Nem adott esélyt ellenfelének a Kiskunhalas sem, mely az újonc Soltot múlta felül 33–26-ra. Az NB II.-ben tavaly ötödikként záró, ám végül csak a vármegyei élvonalra nevező Mizse KC is simán nyert, Kalocsán szerezték meg a pontokat 28–34-es különbséggel. A Kiskőrös szoros meccsre kényszerítette otthon a Kiskunmajsát, de a vendégek végül négy góllal jobbnak bizonyultak (21–25.).