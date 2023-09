Nagy elánnal estek egymásnak a csapatok, aztán a Kiskunfélegyháza hamarosan kisajátította magának a labdát. A 3. percben Molnár lőtt 20 méterről, Farkas Gaszton fogta a lövést. Öt percre rá Budai lőtt szintén 20 méterről a rövid fölső sarok fölé. Megállapítható volt, hogy ha a labdarúgásban van olyan, hogy elrettentő labdabirtoklás, akkor a Kiskunfélegyházára ez ma igaz volt. Ráadásul nem csak rendre náluk volt a labda, hanem folyamatosan igyekeztek is megbontani a hazai védelmet. A 12. percben Nagy Viktor durrantott nem sokkal fölé 20 méterről. A hazai térfélen folyt a játék, a találkozó ezen szakaszában a hazai csapat minden energiáját kimerítette, hogy igyekezzen távol tartani a 16-osától a vendégcsapatot. Tarthatatlanul nagy koncentrációt igényelt ez, nem volt meglepő, hogy mindössze 22 percig bírták. Akkor Szabó Dávid indította balról egy remek labdával a jobb oldalon beinduló Oroszit, aki átvette a labdát, majd a 16-os sarkáról a hosszú alsó sarokba lőtt, 0–1. A gól után a nyomasztó vendég dominancia enyhülni látszott, bár a 31. percben Budai adott le középről egy nagy lövést. Farkas nagyot védett, a kipattanót azonban Oroszi a bal alsó sarokba helyezte, a félegyházi előny azonban nem nőtt, az asszisztens szerint ugyanis lesről esett a találat. Egy percre rá Nagy Viktor kapta meg őrizetlenül a labdát a hazai 16-oson belül – ritka pillanat volt ez, hogy valaki így vehesse át –, majd jobbról középre adott, Oroszinak le kellett hajolnia, hogy meg tudja fejelni, ő ezt meg is tette, próbálkozása nyomán a labda nem sokkal ment el a bal alsó sarok mellett. A 34. percben két hazai szöglet, és az azt követően kialakuló szituáció jelezte, hogy a hazaiak is igyekeznek előre merészkedni. A 42. percben Horváth Zalán kezelt le egy labdát középen, a kaputól 15 méterre, majd durrantott haladéktalanul nem sokkal fölé.

A második játékrész elején egy veszélyes vendég beadást követően két stukkolásból jutott el a hosszú sarokhoz a labda, Nagy Viktor próbálta közelről a kapuba gyömöszölni, a védők mentettek. Ezt követően a mezőnyben gyűrték egymást a felek, a 63. percben aztán Urbán elé került a labda a 16-oson belül, ő balról, 12 méterről megcélozta a jobb felső sarkot, a labda a kapufáról pattant vissza a mezőnybe. Öt percre rá egy hazai akció végén Szásznak tették ki balra a játékszert, ő 18 méterről nagy lövést eresztett meg, a labda centiméterekkel suhant el a léc fölött. A 72. percben Puskás passzolta középről a beinduló Gréczi elég a labdát, ő rövid vágta után balról, tíz méterről, éles szögből lőtt, Nagy Szabolcs bravúrral szögletre mentett. Enyhe fölénybe került a hazai csapat, igazi ziccert azonban nem sikerült kidolgozniuk, a vendég kontrákban pedig mindig benne rejlett a veszély. A 80. percben Balog adott be balról, Gréczi akrobatikus mozdulattal tudta csak megfejelni a labdát, amely a bal alsó sarok irányába tartott, Nagy Szabolcs ezúttal is védeni tudott. Egy percre rá Erős vezethette rá jobbról a hazai kapusra a labdát, önzetlenül középre passzolt, viszont túl hosszan, így odalett az ajtó-ablak helyzet. Nagyon sokat tett az SC Hírös-Ép az egyenlítés érdekében, a hosszabbításban egy hazai szabadrúgásnál még a kecskeméti hálóőr is előrement fejelni, a vendégek kapujába azonban nem tudtak betalálni, megérdemelten vitte el mind a három pontot a bajnoki címvédő Kiskunfélegyháza.

Nagy Krisztián: – Gratulálok a Félegyházának, talán a legjobb csapat, akikkel eddig játszottunk, de felvettük velük a versenyt. A különbség az volt, hogy ők már évek óta együtt futballoznak, mi pedig csak nyolc hete. Ha összeállunk rendesen, nem lesznek sérültjeink, és erőnlétben még egy kicsit javulunk, akkor bárkivel fel tudjuk majd venni a versenyt. Örülök, hogy méltó ellenfelei voltunk a bajnoki címvédőnek.

Némedi Norbert: – Tudtuk, hogy jó csapathoz érkezünk. Bár az SC Hírös-Épnek ez az első vármegye egyes szezonja, ahhoz képest igen érett játékot mutatnak, és meccsről meccsre egyre jobbak. Két ellentétes félidőt sikerült ma játszanunk, de a kapu előtt kialakított helyzeteket tekintve a számunkra jóval több volt ebben a meccsben, mint amennyit ki tudtunk hozni belőle. Egy szép akciót sikerült jól befejeznünk az első félidőben, és nem tudtuk megrúgni a másodikat, így aztán végig nyílt maradt a mérkőzés. Fizikálisan nem egy rossz csapat a hazai gárda, pontrúgásokból teremtettek veszélyt jócskán, hál’istennek ezeket tudtuk hárítani. A saját dolgunkat nehezítettük meg azzal, hogy nem zárult le hamarabb a mérkőzést hamarabb. Gratulálok a hazai csapatnak, szerintem jó szezont fognak futni, nekünk pedig nagyon jól jött ez a három pont.

SC Hírös-Ép Egyesület–Kiskunfélegyháza 0–1 (0–1)