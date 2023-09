Mindjárt a kezdés után intenzív és kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, az első gólt a vendégek szerezték harmincöt percnyi játék után. Akkor Lasztovicza Ákos robogott el a jobb oldalon, középre adott, ott Kovács Zsolt átvette, és egy csel után a hosszú sarokba lőtt, 0–1. Hat percre rá a kunfehértóiak vezettek egy lendületes akciót, és a beadást követően Grácz Roland lőtt a 16-osról a vendégek kapujába, 1–1. A második játékrész elején a hazaiak háromszögeztek a kezdőkör tájékán, de elvétettek egy passzt, a labda Kovács Zsolthoz került, aki lestoppolta, majd miután érzékelte, hogy a hazai kapus a 11-es pont tájékán helyezkedik, egyből, a kezdőkörből kapura bombázott, a labda pedig a léc alatt csapódott a hálóba, 1–2. Az 56. percben szabadrúgáshoz jutott a Kunfehértó a saját térfelén. A gyorsan elvégzett pontrúgással sikerült meglepniük a vendégeket. Az előrevágott labdát követően a félpályán egy érintéssel Grácz Rolandot indították, aki rávezette a kapusra, elhúzta mellette, majd az üres kapuba helyezett, 2–2. A slusszpoén, azaz a mérkőzést eldöntő találat a 73. percben esett. A bal oldalon szabadrúgáshoz jutott a Kasi. Kovács Zsolt az oldalvonal közeléből kapura bombázta a labdát, ami Gerner Dánielről kipattant, Tratter Tibor pedig könyörtelenül a kapuba bombázott, 2–3. Újabb gól már nem esett, így némi meglepetésre mind a három pontot elvitte a Kaskantyú a kunfehértói oroszlánbarlangból.

Fotó: Juhász D. Géza

– Nem a legjobb előjelekkel indultunk Kunfehértóra, ugyanis meglehetősen sok volt a hiányzó – értékelt a mérkőzést követően Virág Tibor, a Kaskantyú szakvezetője. – A csapaton belül volt háromnapos legénybúcsú, amelyen sokan részt vettek, Kiskőrösön pedig városi napok voltak, amely néhány játékosunkat túlságosan megviselt. Így aztán mindössze tizenegyen indultunk el a mérkőzésre, azaz csere nélkül álltunk ki a jó játékerőt képvisel, tavalyi ezüstérmes, négy-öt cserével felálló Kunfehértó otthonában. De már a mérkőzés elején is éreztük, hogy nem nőnek fölénk a játékban. A vezetést is sikerült megszereznünk, sőt, a hazaiak hiába egyenlítettek, újra meg tudtuk szerezi a vezetést. Nagy örömmel láttam, hogy bár a hazaiak hoztak be gyors, veszélyes fiatalokat, de mi álltuk a sarat. Hátul a védelem nagyon jól teljesített, a Kovács Zsolti remekül irányított a középpályán. Mondanám, hogy addig, amíg erővel bírtuk, de hát örömmel láttam, hogy egészen a végéig bírtuk erővel. A lefújás után mondtam is a srácoknak, hogy ez igazi csapatmunka volt. A társaságnak végig volt tartása, és meggyőződésem, hogy szép reményekre jogosíthat minket, hogy tizenegy emberrel is sikerült ilyen szép meglepetést okoznunk.

Kunfehértó KSE–Kaskantyúi FSE 2–3 (1–1)

Kunfehértó, vezette: Fekete Sándor (Szabó Gábor)

Kunfehértó: Gerner – Máté-Tóth, Bogdán (Mike 79.), Hajdu, Grácz L., Délceg, Babud, Grácz R., Szklár, Tóth Z. (Komlós 57.),. Németh.

Kaskantyú: Vereb – Oroszi, Tratter, Záhonyi, Kovács Zs., Varga, Lasztovicza, Szabó K., Bobek, Száhn, Bánszki. Technikai vezető: Virág Tibor.

Gól: Grácz R. a 41., az 56., illetve Kovács Zs. a 35., 47., Tratter a 73. percben.

Sárga lap: Hajdu 46., illetve Záhonyi 44. perc.