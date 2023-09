Pikáns párharc lesz ez a csapatok számára, hiszen a hazaiak trénere, Tóth Norbert még játékosként nyerte meg az NB I/B-t a klubbal, melyet akkor éppen az a Bencze József gardírozott, aki most a győriekkel vinné véghez ugyanezt a bravúrt. A Győr esélyeshez méltóan kezdte a szezont, hiszen eddig két győzelem mellett egyszer játszott döntetlent. Hazai pályán az Ózd (30–19) és az Ajka (28–25) sem tudta megállítani őket, idegenben azonban be kellett érniük az egy ponttal a BFKA-Veszprém U21 ellen (24–24). Bencze József már tavaly is masszív csapatot rakott össze Győrben, hiszen a bronzérmet is megszerezte a gárda, mely a Kecskemétet otthon 33–26-ra, idegenben 31–29-re győzte le akkor.

Tóth Norbert csapata idegenben eddig nem remekel, hiszen Debrecenben és Vecsésen is szoros csatát bukott el korábban, a két vereség között azonban magabiztos játékkal győzte le a Szigetszentmiklóst, így bízhatnak abban, hogy az ismerős parketten akár a Győr dolgát is megnehezíthetik. Fontos lenne a bravúr, hiszen egy újabb pont nélküli eredménnyel nehéz folytatás elé nézne a gárda a kiegyenlített bajnokságban, amit aligha szeretnének.

A Kecskemét–Győri ETO NB I./B-s bajnoki mérkőzés pénteken 18 órakor veszi kezdetét a Messzi István Sportcsarnokban.